Causan terror perros callejeros en privada de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Vecinos del fraccionamiento privado Portal de las Palomas, en Ramos Arizpe, solicitan la intervención de la autoridad municipal, pues una jauría canina acecha las calles de la privada, sembrando terror en los colonos, quienes exigen su traslado al Centro de Control Canino.



“Esos perros no tienen dueño, se meten a la colonia y buscan entre la basura, hacen sus necesidades en las cocheras y como una perra anda en celo, pues ahí andan todos detrás de ella. Son muy agresivos, y como andan juntos se le echan encima a la gente, a niños y grandes”, indicó uno de los vecinos.



De acuerdo con los inconformes, los niños dejaron de salir a jugar a las áreas verdes que ofrece el fraccionamiento, pues temen algún ataque por parte de los feroces canes.



“La verdad es que ya son muchos problemas con esos perros, se la pasan peleando y son muy agresivos con la gente. Toda la noche dan lata, anoche no dejaban entrar a mi esposo a la casa. A mí me dan miedo”, señalaron los colonos.