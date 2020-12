Cautiva a Halle un coahuilense; Adán Canto

Escuchar Nota

CDMX-. En Estados Unidos le dicen “Eidan”, en México ya muchos de sus amigos le llama “Adan”, sin el acento, pero su familia lo sigue llamando Adán, así, con acento. El caso es que el nombre de este mexicano brilla por todos lados, y ahora deslumbró a la mismísima Halle Berry.



El oriundo de Ciudad Acuña, Coahuila, de 39 años, se muestra emocionado por ser parte de Bruised, el filme en que Berry debuta como directora y en el que personifica a Desi DeMarco, su pareja y mánager en el circuito de luchas MMA.



“Hice varias audiciones y no pensé que me fuera a quedar. Estaba muy difícil porque sé que había varios nombres, como Benicio del Toro o Jake Gyllenhaal. Me dijeron que después de varios nombres (los directores de casting y la directora) llegaron a mi video.



“No pensé que me volverían a llamar. Me llegó por sorpresa, justo tres semanas antes de rodar me hablaron. (Halle) me dijo que le gustaba mi aspecto, por cómo hablo, me preparé y esforcé a conciencia”, compartió en entrevista desde su casa en Los Ángeles.



De iniciar en la TV con Estado de Gracia y Las Minondo, el también productor y escritor tiene en su currículum créditos como X-Men: Días del Futuro Pasado o la serie Designated Survivor.



Poco a poco, aseguró, le ha dado vista a su nombre y los productores y directores de audición lo han ido conociendo en el competidísimo mundo de Hollywood. Incluso, recordó que conoció brevemente a la ganadora del Oscar cuando intervino en la saga fílmica de superhéroes de Marvel y su reencuentro en Bruised se dio en circunstancias distintas.



“Conversamos sobre la industria, sobre el trabajo y me platicaba ella que haciendo grandes producciones, estaba acostumbrada a que si algo faltaba, en dos segundos lo tenía, se lo traían de inmediato. Y cuando hicimos Bruised tuvo que aprender a ser más accesible y resolverlo de otra manera.



“Como es una película independiente, todos trabajamos con los elementos a la mano. Y sí, yo tenía más experiencia en ese sentido, incluso detrás de las cámaras”, sostuvo el norteño sobre el filme que estrenará Netflix en el primer trimestre del 2021.



Para encarnar al entrenador y mánager de la luchadora Jackie “Justice”, Canto tuvo que subir 28 kilos supervisado por un especialista. Hizo entrenamiento en lucha y box. Se clavó en las pesas, el ejercicio y el entrenamiento por calistenia.



“Fue muy divertido, me la pasé comiendo proteína, muchísimas galletas, pasta, hamburguesas. Mi esposa estaba embarazada y los dos aumentamos un poco, por distintas razones”, compartió, entre risas.



Y justo al mencionar a su pareja, le cambia el tono y se emociona aún más por hablar de su proyecto de vida. Casado con la escultura y pintora Stephanie Lindquist desde hace tres años, ya disfruta del primer año de vida de su primogénito, Roman, quien nació el 13 de abril.



“Somos los papás más felices, ha sido un año muy distinto para todos. Dentro de lo que cabe, el estar encerrados nos ha permitido vivir su día a día a tope. Le hemos dedicado mucho tiempo y creo que es un privilegio, lo mejor es que nosotros, como adultos, aprendemos mucho de él, los hijos son una escuela y una enseñanza de vida”.



Actor de las series Narcos, Mixology, Blood & Oil y Second Chance, el sex symbol que arranca suspiros por sus publicaciones sin camisa y en Instagram vive un momento de ensueño.