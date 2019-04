Cautivado con Jamaica

Para Pancho Barraza no existen límites, mucho menos cuando se trata de música y creatividad, pues el sinaloense viajó a la tierra del reggae para realizar el video de su próximo sencillo.Con su más reciente álbum, Un Sueño, el sinaloense tiene como meta viajar alrededor del mundo y demostrar que la música regional mexicana tiene cabida en todas partes.El clip del primer track titulado La Mujer que Amo lo hizo en Brasil en septiembre del año pasado, y ahora viajó a Kingston, Jamaica, para filmar el audiovisual del tema que le da nombre al disco.La aventura por el país caribeño incluyó grabaciones en locaciones como Tuff Gong Estudio, la compañía discográfica que Bob Marley fundo a mediados de los 60 y donde este le dio vida a melodías como Stir It Up, Concrete Jungle, Buffalo Soldier, Redemption Song y Trenchtown Rock, entre otras.También filmó en el museo del ídolo del reggae, la finca donde vivió algún tiempo, además del mercado Coronation Market, así como en un bar de playa Boardwalk y en la playa Hellshire, junto integrantes de la comunidad rasta.“Llegué a Jamaica un poco temeroso en el sentido de que no sabía cómo iba a tomar la gente mi música, la que tenía que poner de fondo en las locaciones para poder grabar, pero fue grande la sorpresa porque la gente de allá es muy noble y dispuesta a lo nuevo para ellos, todo fluyó muy bien”, platicó el cantautor.“Se pidieron los permisos para grabar en cada una de las locaciones, se platicó con personas del movimiento rasta para que aparecieran en el video y con ellos grabamos en un bar, en la playa, y uno de ellos hace una intervención en el video con algunas estrofas improvisadas. Me encantó esa forma tranquila, serena y llena de paz de los rastafari”.Barraza agregó que durante su estancia conoció a Ky-Mani, uno de los hijos de Bob Marley, con quien dice, grabó una versión de Un Sueño.“Hicimos una interpretación muy padre juntos en el estudio que fundó su papá. Esta va a salir más adelante, después de que salga el video del tema original que fuimos a hacer. Realmente haber grabado con él fue una sorpresa, se dio allá mismo”.El material se estrenará entre el 15 y 20 de este mes en canales de television y plataformas digitales.Pancho Barraza estrenó en diciembre su nuevo álbum con 11 melodías y todas son de su autoría.Lo característico de este trabajo musical es que involucró otros géneros latinos y otras partes del mundo.