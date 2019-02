Cautivan a la academia

Sabemos que una película se compone de muchos elementos, y que cada uno de ellos es importante, pues qué sería de las actuaciones protagónicas sin el soporte de los actores de reparto. En muchas ocasiones quienes hacen el trabajo secundario brillan más que el propio estelar. A continuación te presentamos a los contendientes en esta categoría, donde la mexicana Marina de Tavira peleará por primera vez gracias a su trabajo en Roma.La británica tiene una amplia trayectoria de cintas que van desde comedias románticas, acción hasta filmes que han encantado a la crítica. Esta es su segunda nominación al Oscar como Actriz de Reparto; la primera fue en 2005 con The Constant Gardener, y triunfó llevándose el preciado galardón. Rachel interpreta en La Favorita a Lady Sarah, mejor amiga de Anne (Olivia Colman) una reina inestable.Posibilidades: Weisz es la verdadera competencia para Regina King, y podría haber una sorpresa.Esta pelirroja tiene en su filmografía grandes trabajos y personajes entrañables, sin embargo, aunque la Academia la ha postulado cinco veces, no ha podido obtener el Oscar.En este filme encarna a Lynne, la esposa de Dick Cheney (Christian Bale), ambos lucen irreconocibles en la cinta.Posibilidades: No creemos que la sexta nominación sea la vencida, pues Amy no figura como favorita en esta ocasión.Emma ya tiene en su casa una estatuilla dorada, pues triunfó como Mejor Actriz por su trabajo en La La Land en 2017. En este filme de época da vida a Abigail Masham, quien llega al palacio de la reina Ana, luego de que su padre perdiera todo en el juego. Stone compite contra su compañera Rachel Weisz.Posibilidades: Aunque es una de las chicas favoritas de Hollywood, hay pocas oportunidades de que se corone.La sorpresiva nominación de Marina emocionó a los mexicanos. En Roma, bajo la dirección de Alfonso Cuarón, da vida a Sofía, una mujer entregada a su familia, que se hunde en la tristeza luego de saber que su esposo está por abandonarla.Posibilidades: Sería una verdadera sorpresa que Marina se llevara la estatuilla dorada, pero tiene como grandes rivales a King y Weisz.El año pasado se llevó una estatuilla en esta misma categoría por Tres Anuncios por un Crimen. Sam ha sido alabado por su “don camaleónico” pues es increíble como se transforma. En este filme hace una caricatura del presidente George W. Bush.Posibilidades: Realizó un trabajo inigualable. Y podría dar la sorpresa y arrebatarle el triunfo a Mahershala Ali.A sus 61 años el británico compite por primera vez por una estatuilla. En este filme da vida a Jack, el fiel amigo de Lee Israel, una escritora que tras perder popularidad falsifica cartas de actores fallecidos. En cada una de sus locuras Jack la acompaña.Posibilidades: Para los expertos Richard es el rival más fuerte de Mahershala Ali, pues realiza un personaje entrañable, que enamora desde el primer minuto de su aparición en Can You Ever Forgive Me?El actor, de 74 años, tiene una amplia filmografía, pero es la primera vez que compite por un Oscar. Sam interpreta a Bobby Maine, el hermano mayor de Jackson, un cantante de country cuya fama se ve empañada por su adicción al alcohol. Bradley Cooper, protagonista y director del filme siempre tuvo en mente este personaje para Sam. Posibilidades: Desafortunadamente es casi seguro que el actor se vaya con las manos vacías a su casa.Sorprendió en El Despertar de la Fuerza (saga Star Wars) como Kylo Ren, y ahora lo hizo por su nominación al Oscar.En Blackkklansman da vida a Flip Zimmerman, un chico judío, quien junto a Ron, un afroamericano se imponen una misión: infiltrarse en el Ku Klux Klan y desmantelarlo.Posibilidades: Bajo la dirección de Spike Lee, Adam realizó un trabajo impecable, pero tiene grandes rivales.Esta es la primera nominación al Oscar de King, quien en los últimos años ha brillado en la TV por su trabajo en las series American Crime y Seven Seconds, por las que obtuvo nominaciones a los Globos de Oro. En Si la Colonia Hablara Regina interpreta a Sharon Rivers, mamá de Tish una joven que está a punto de casarse con Alonzo “Fonny” Hunt, el hombre de sus sueños, sin embargo su amor se ve ensombrecido luego de que él es acusado de un crimen que no cometió.Posibilidades: King es la favorita, pues ya se llevó el Globo de Oro.Luego del gran trabajo que realizó en Moonlight, que le hizo merecedor de una estatuilla dorada, el histrión está de vuelta para pelear por segunda vez en la terna a Actor de Reparto. En este filme ubicado en los años 60 encarna a Don Shirley, un pianista afroamericano que contrata a un chofer con un carácter bastante explosivo. Ambos harán un viaje inolvidable, donde aprenderán mucho sobre las injusticias, las desigualdades, pero también sobre la amistad.Posibilidades: Sin duda Mahershala es el favorito para coronarse este domingo.