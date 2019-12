‘Cazaba’ hombres en redes sociales para robarles, a uno lo enterró vivo

En España la historia de una asesina ha conmocionado al país entero. Se trata de, de 34 años, una de venezolana, quienPero la voluptuosa mujer no operaba sola, pues al parecer,, identificado como Mohamed Achraf, de 35 años y otro sujeto que aún no ha sido identificado.Según reportes, ella quien usaba sobrenombres como Daniela Mendoza, Bella y Dulce Ángel, aprovechaba sus atributos físicos para enganchar a los hombres a quienes citaba en diferentes lugares donde la mujer, su pareja y en ocasiones el tercer cómplice,Se tiene registro de que, a uno de ellos, lo enterraron vivo, pero antes, le rompieron el cráneo y las costillas según confirmó la autopsia.Florin J., un camionero rumano de 37 años, fue su primera víctima, a él Candy Arrieta le pidió ayuda para recoger unas pertenencias en casa de su abuelo, pero en vez de eso, lo secuestraron,, al final lo abandonaron y lo ataron en un lugar aislado.Su segunda víctima fue Julián L., un empresario de 59 años a quien el pasado 4 de septiembre, lo golpearon le robaron sus pertenencias ypara que lo liberaran pero al ver que no lograrían obtener nada lo dejaron igual que a su primera víctima, abandonado y herido.Su última víctima no corrió con la misma suerte, a, de 54 años,Desde el 5 de octubre Hedangeline Candy Arrieta, de 34 años, y Mohamed Achraf, de 35, están en prisión.