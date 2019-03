Cazador mata a león mientras dormía tranquilamente

El video de un hombre asesinando a tiros a un león mientras dormía le dio la vuelta al mundo causando muchos mensajes de repudio e indignación.Los hechos ocurrieron en 2011 pero fue hasta ahora que se dieron a conocer gracias a las redes sociales.En el video se muestra a un cazador, identificado como Guy Gorney, acribillando a un león que se encontraba dormido.La asociación Protect All Wildlife publicó el lamentable hecho en su cuenta de Twitter.Gorney es originario de Estados Unidos y en el momento de matar al león se encontraba de safari en Zimbabwe.Al momento del primer disparo el león se despierta adolorido sin poder escapar de la muerte, dos balas más atravesarían su cuerpo.En el video se escucha al camarógrafo pedirle que se detenga ante la brutalidad, pero el cazador no hace caso.Hasta la fecha el video acumula más de 189 mil reproducciones.Animalistas aseguran que el hombre presume de ser un ‘gran cazador’ y darle muerte a ‘los cinco grandes’. Es decir, elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes.El diario estadunidense The Times, entrevistó al hombre en el año de 2015 asegurando que hasta ese momento había matado a unos 70 animales.Actualmente Guy Gorney tiene 64 años y vive en Manhattan, Illinois, Estados Unidos.