‘Cazafeminicidas’ Frida Guerrera logra que abran proceso a presunto acosador

Frida Guerrera Villalvazo gana el primer raund con el apoyo de la Fiscalía Especial de Atención a Víctimas durante una audiencia en el Reclusorio Norte, donde quedó sin argumentos la defensa del imputado, quien al final quiso disculparse pero el veredicto ya había sido dictado, pues un grupo de expertos determinó que la víctima presenta daños psicológicos.Transcurrieron varios meses para que Frida Guerrera, comunicadora y activista, lograra dar con Saíd, nombre que éste usaba en las redes sociales para lanzarle amenazas de muerte y ofensas. Expertos en cibernética y otros especialistas consiguieron analizar los mensajes y cotejar palabra por palabra e imágenes, hasta demostrar que se trataba de la misma persona.Minutos antes de iniciar la sesión en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal, situado en el Reclusorio Norte, se movían con prisa quienes después se sabría eran los dos abogados y su defendido, de nombre Saíd, de baja estatura, pantalones de mezclilla guangos, camisa negra y lentes bifocales ovalados.—¿Cuál de ellos es?- preguntó una mujer.—Creo que es el de la camisa negra.La respuesta en voz baja fue de Frida Guerrera Villalvazo, acompañada de amigas y dos de sus escoltas, quienes también quedarían pasmados cuando el fiscal leyó extractos de lo escrito por Saíd, cuyo lenguaje demostraba un profundo odio a la víctima y a las mujeres en general.Los visitantes pasaron por dos filtros, primero para poder ingresar al edificio del Centro de Justicia Penal Federal y después a la Sala 1, donde quedaron mochilas, teléfonos, lapiceros y otros objetos.Esta segunda vez Saíd había cumplido la orden de presentación. Al imputado, visto de frente, le asignaron el lado derecho, junto a sus dos defensores; en el otro extremo, aguardaban dos fiscales, un asesor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la propia Frida Guerrera.Eran las 15:30 de este lunes cuando comenzó la audiencia por el delito de amenazas (FED/PDSC/UNAI-CDMX/000307/2017) en agravio de Frida Guerrera; primero, centrado en un video publicado en mayo de 2017 en YouTube, en el que ella habla sobre asesinato de una mujer en Ciudad Universitaria y critica la ineficiencia de las autoridades.Después, por aquellas fechas, Frida Guerrera comentaría en redes sociales sobre los feminicidios ocurridos en el Estado de México.Y una vez más, en la que solo se escuchaba una voz que argumentaba, Frida Guerrera revivió aquellos momentos de incertidumbre, pues el funcionario de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos, FEADLE, tuvo que leer parte de los mensajes, impregnados de odio, enviados por Saíd, quien ahí mismo mantenía la mirada al frente.El fiscal leyó uno de los párrafos que escribió Saíd sobre Frida Guerrera:"Esta pendeja hocicona, en vez de estar rebuznando sus pendejadas, debería agarrar un puto diccionario y aprender el significado de mujer; les parten la madre dejándolas bien puteadas, mosqueadas, como la mierda que son; se les recuerda que en México no existe su pseudo feminicidio (...) La naturaleza las está poniendo en su lugar por tanta chingadera impune (...)"El fiscal leía de corrido. Ha expectación en la sala, en la que también estaba una pariente del imputado, así como funcionarios de la Fiscalía General de la República, FGR, y amigos de Frida.Continuó el fiscal en la lectura de los mensajes. Citó lo que Saíd escribió: quería tener "a esta pinche basura pendeja enfrente", pues "quien a hierro mata, a hierro muere, y a cada acción corresponde una reacción, pues la pinche orangutana se llena el hocico con sus (...) feminicidios (...)"El funcionario prosiguió en la lectura: "Ojalá le rompan la madre y la tiren a la basura para que le sirvan de comida a los perros callejeros..Luego leyó otro mensaje: "Organicemos una megaputiza y vergamadriza contra éstas (...) La próxima vez que marchen, a partirles la madre masivamente. Darles las putizas".Solo se escuchaba la voz del fiscal. La tención estaba centrada en lo que narraba. Saíd no dejaba de mirar en línea recta. "Hay que exterminarlas de una vez por todas: lleven palos, piedras, machetes, bombas molotov...Lleven palos con clavos". Hubo un tercer mensaje que repitió y otro en dos ocasiones. El fiscal recordó que el imputado usa el mismas amenazas desde hace tres años. "Propició un daño psicológico a la periodista Frida Guerrera", dijo el funcionario de la FGR, lo que consideró un hecho delictivo.El juez preguntó a la defensa del imputado si deseaba hacer alguna precisión o aclaración. Los abogados respondieron que no. También se dirigió al imputado. Tampoco. Éste dijo que se reservaba su derecho. El fiscal pidió que se le vinculara a proceso por agravio a Frida Guerrera.Un paquete de pruebas que incluyen fotografías, analizadas por especialista y peritos en informática, entre otros, fueron elaboradas por la Unidad de Investigaciones Cibernéticas.El hallazgo de las sucedió en diferentes cuentas de redes sociales, desde el año 2017, una pesquisa en la que también participó la Policía Federal Ministerial. El contenido fue calificado de "violento y misógino".Los investigadores detectaron que varias cuentas de redes sociales habían sido dadas de baja. Que el imputado vivía en la Ciudad de Puebla. Que en sus mensajes se repiten dos mil 223 palabras. Que en 21 publicaciones utiliza mayúsculas y que todas tienen contenido misógino.El imputado "utiliza un lenguaje soez", "evidencia una falta de temor" , "rencor contra las mujeres" y contra las autoridades que defienden la igualdad de género. La indagación destaca, asimismo, que la víctima nunca había percibido un peligro verdadero, por lo que el perito en psicología "determinó el estado psíquico y daño psicológicoA las 17:30 el juez decretó un receso. A su regreso, la defensa del imputado pidió que no se le vinculara a proceso, porque "no existen datos de pruebas razonables" para que se establezca un delito. Los datos de prueba, plantearon, no deben ser tomados en cuenta contra su cliente.Y remacharon que tampoco había una amenaza directa. Que no existe una afectación lógica. El juez, un tanto incómodo, frenó la sesión y acordó que los invitados abandonaran la sala, pues los abogados trataban revictimizar a Frida Guerrera Villalvazo.Poco antes de que terminara la audiencia, Saíd había expresado que se disculpaba por lo que había hecho, pues hace dos años "hacía muchas tonterías". De todos modos el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de amenazas de muerte a una periodista y mujer.El daño moral se determinará al final del proceso. "El juez se incomodó por la revictimización de la que fui objeto por parte de la defensa", recordó más tarde Frida Guerrera, quien dijo sentirle bien."Es importante que se castiguen estos delitos -reflexionó al término de la audiencia-, los cuales crean precedentes para evitar la violencia digital que padecemos la mayoría de los periodistas y defensoras".Más tarde, en la transmisión de Facebook Live, en interacción con seguidores, recordó que hasta el 19 de julio había documentado mil 29 feminicidios y más de 350 homicidios de mujeres.Y los animó a no dejar de denunciar, ni borrar los mensajes de los acosadores, quienes "son ubicables aunque se amparen en el anonimato".