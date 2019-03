‘Cazan’ la victoria

Por fin Dinos Saltillo conoce el sabor de la victoria y se sacude una seguidilla de dos derrotas consecutivas en este torneo, al vencer a domicilio a los Osos de Toluca por marcador de 22-10.En esta ocasión la ofensiva vio su mejor momento del torneo, al anotar en tres ocasiones, todas mediante pase, dos de Francisco Mata Charles y una de Alejandro García, a tres distintos receptores, Fernando Richarte, Sergio Barbosa y Gerardo Rendón.La victoria le da a Dinos un profundo respiro, pues era el único de su grupo que no había ganado en la temporada y ahora se pone con marca de 1-2 en ganados y perdidos.Dinos pegó primero en el marcador, gracias a un mal centro del rival que se reflejó en un safety. Tras la patada de despeje a favor de Dinos, en esa ofensiva, por fin Francisco Mata Charles logró carburar y mandar pase de anotación a Fernando Richarte, con el 9-0 en el primer cuarto.La ofensiva se metió en el juego y de esa manera, ya con mayor confianza, nuevamente Mata Charles hizo de las suyas, pero ahora con Sergio Barbosa, quien recibe, cae al césped pero no lo toca ningún rival y se va a zona prometida con el 15-0 al errarse el extra.Osos se metió al juego o al menos evitó la blanqueada con un safety, al taclear a Rodolfo Villarreal en la zona de anotación de Dinos, mandando el partido al descanso por pizarra de 15-2.En el tercer cuarto no hubo puntos, además de que tampoco hubo emociones, sino hasta el cuarto episodio, luego de que dinos anotó nuevamente mediante Alejandro García, quien entró de relevo tras la salida de Mata Charles. García conectó envío con el saltillense Gerardo Rendón para el 22-2.Todavía los Osos intentaron dar la campanada con ocho puntos, pero con el tiempo encima no les alcanzó para darle la vuelta a la tortilla.