CDHDF reconoce por primera vez el transfeminicidio

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019 contra la Procuraduría General de Justicia, la primera en reconocer el transfeminicidio, que es una forma extrema violencia hacia las mujeres trans, y que sufrió Paola Buenrostro, quien se sumó a las cifras no oficiales de asesinatos en razón de su identidad de género.A tal condición de discriminación, precisó la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, se sumó el hecho de que era trabajadora sexual, lo cual determinó la calidad de acceso a la justicia brindada por la dependencia encargada de sancionar un homicidio doloso.Como muchos otros debió ser calificado como crimen de odio en función de la identidad de género, pero en las primeras diligencias y a lo largo del proceso, tanto Paola –ya fallecida-, como Kenya, su amiga, quien buscó justicia, fueron discriminadas, afirmó.Durante la presentación de la Recomendación explicó que a ambas se les negó el derecho a la identidad cuando reiteradamente se refirieron a ellas con un nombre distinto, a pesar de que -también reiteradamente- Kenya insistió en la forma correcta de ser nombrada.Lo anterior evidencia el desconocimiento del marco normativo en derechos humanos y su enfoque, como del contenido del protocolo de actuación dispuestos desde 2012 para guiar a las autoridades ministeriales en la investigación de delitos de la población LGBTTTIQAP+.La impunidad y los actos de discriminación que los acompañan son la causa principal de que persistan, siendo la principal fuente de información para conocer el número y frecuencia de asesinatos por odio, la periodística, no la ministerial o judicial.En la atención a su caso no se respetaron las obligaciones de debida diligencia e investigar con perspectiva de género y enfoque diferenciado, cuando es una categoría dentro de feminicidio, que debe ser reconocida y tocará al Congreso de la Unión legislar al respecto.Al igual que el cuarto visitador Juan Carlos Arjona, destacó que se violaron también los derechos de ella y de Kenya Cuevas a la identidad de género en relación al derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida privada y a la personalidad jurídica.Otros derechos que también les fueron violados fue al libre desarrollo de la personalidad, de acceso a la justicia y derecho a la verdad con perspectiva de género, así como el derecho a la integridad de Kenya, por este hecho ocurrido el 30 de septiembre de 2016.Ese día, abundó el visitador, Paola se subió al auto de un cliente que solicitó su servicio en la calle de Puente de Alvarado, pero dos calles adelante se escucharon gritos y disparos, y se encontró a un hombre con el arma en la mano.Pese a las pruebas presentadas ante el ministerio público, el caso fue calificado como homicidio doloso, no como crimen de odio, con lo cual se violentó el derecho a la verdad y justicia, y se dejó a testigos indirectos la integración de la carpeta de investigación.El homicida salió libre, porque no hubo un reconocimiento a la identidad de género de la joven de 24 años y hubo varias deficiencias en las indagatorias, cuando se acreditó que rechazó sus servicios y que se había incurrido en un crimen de odio.De acuerdo con Letra S únicamente el 10 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres trans se mencionan como crímenes de odio, porque son calificados como crímenes pasionales y deja de investigarse.Con ello, de 136 detenidos por estos casos, solo cuatro han recibido una condena y cuatro fueron liberados por fallas en la integración de la carpeta, permitiendo la impunidad, de acuerdo con la información de esa asociación.Por ello, se recomendó a la PGJCDMX generar y ejecutar un plan integral individual de reparación para Kenya Cuevas Fuentes, el cual contemple los conceptos de daño material, daño inmaterial, proyecto de vida y las medidas de rehabilitación, que correspondan.Además pronunciará un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad, y publicará en su página de internet el texto de la Recomendación 02/2019 acompañado del compromiso expreso de esa Institución de garantizar la no repetición de los hechos.Mientras culmine la entrada en funciones de la Fiscalía General de Justicia, se diseñarán procedimientos específicos para asegurar la incorporación de análisis de contexto, y de riesgo de víctimas, testigos o denunciantes en las investigaciones de delitos que involucren a grupos de atención prioritaria.Un quinto punto recomendatorio es que la Fiscalía elabore una propuesta de modificación del marco jurídico para la intervención pericial para que la práctica sea oportuna, de calidad y basada en la práctica técnica científica, para el esclarecimiento de los hechos y la preservación de las evidencias.Así como rediseñar el “Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTIQAP+, en espera de que en un plazo máximo de 15 días hábiles notifique su aceptación.