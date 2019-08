CDHEC trabaja por condena y justicia total por muerte de hondureño

Tras la información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado el día de hoy, el instrumento legal concedido por el Poder Judicial de Coahuila, y por la participación propia en su ámbito de competencia dentro de esta investigación en específico (conociendo, accediendo y valorando el proceso de necropsia, testimoniales, diligencias diversas, reportes, partes informativos y elementos y pruebas periciales, entre otras), la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) compromete --como hasta ahora lo hace permanentemente-- todo su empeño, energía y trabajo para que la muerte de la persona de origen hondureño que fue privada de la vida el pasado 31 de julio en el sector de la Colonia 5 de Mayo, en Saltillo, y su familia, reciban la justicia total e integral. Y así sobre quien o quienes resulten responsables se ejerza todo el peso y rigor que determine el proceso correspondiente, del que la CDHEC vigilará y se asegurará que garantice el íntegro respeto a los derechos de las víctimas, como la autoridad responsable mismo identifica el día de hoy.Esta Comisión condena enérgicamente toda vulneración, ataque y/o violación a los derechos humanos y la criminalización de las víctimas, y su empeño está centralizado en el reconocimiento e identificación plena e íntegra de esta vulneración para que sea admitida plenamente, resarcida y no repetida. Para que aquellos que resultasen responsables reciban por la Ley todo lo que determine la responsabilidad de sus delitos, errores u omisiones.Con la evidencia y comunicación ofrecida por las autoridades responsables, de acuerdo con la FGE esta parte del proceso deja en claro que el migrante hondureño, su familia y el resto del grupo fueron víctimas, sin haber elemento o circunstancia alguna que generara la mínima sospecha que motivara a la agresión por parte del oficial policiaco a quien se señala como responsable. El grupo de migrantes era totalmente ajeno a una investigación que realizaban los elementos policiacos en el lugar.La CDHEC reconoce plenamente en este caso no sólo la valía, sino la necesidad de lo que representa La Casa del Migrante de Saltillo para todas las personas no nacionales que transitan por estas calles, en el sentido del arropamiento humanitario invaluable, puerto de seguridad para la integridad física, de salud y la vida misma para todas las personas migrantes. Además de proporcionar servicios y beneficios que en ningún otro lugar encuentran, representando así un punto de garantía incalculable.La CDHEC se ha mantenido al lado de directivos, activistas, usuarios y beneficiarios de La Casa del Migrante en los últimos días, desde que éstos denunciaron una serie de irregularidades que involucra a diversas autoridades, y la información difundida hoy tanto por la FGE --con origen de los actos del juez común de la causa— es sólo la confirmación de la necesidad de que este acompañamiento permanecerá hasta en tanto la protección y resguardo de los derechos humanos de éstos no tengan amenaza alguna.En el caso particular de la muerte del migrante hondureño a que hace referencia este comunicado, en lo inmediato la CDHEC mantiene la lucha por limpiar por completo el nombre de las víctimas, mantener la permanente asesoría y acompañamiento jurídico a los miembros de ese grupo migrante, salvaguardar la integridad de la hija de la víctima mortal, y buscar la integral reparación del daño para todos los afectados por estos lamentables hechos.A la vez, la intención de esta Comisión es trabajar profundamente con la FGE sobre los protocolos, entrenamiento, capacitación, monitoreo, supervisión y constante evaluación de los elementos de campo en el uso de la fuerza letal y operativa durante sus actividades ante la proximidad con el ciudadano.La CDHEC reafirma su permanente lucha por la defensa, protección y difusión de los derechos humanos en Coahuila, y la terminante labor y compromiso para investigar y sancionar las violaciones a éstos en cualquiera de sus formas.