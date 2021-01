CDMX: Clubs nocturnos operan en secreto en Semáforo Rojo

Escuchar Nota

A pesar de que lapor Covid-19 y las autoridades del Gobierno capitalino han insistido en no hacer fiestas ni reuniones,en secreto.Denominados comola mayoría están ubicados en lasSu modus operandi inicia(Relaciones Públicas, trabajadores del lugar que su función principal es atraer gente) publican una imagen que indica el nombre del evento, en donde también aseguran quepara mujeres.Posteriormente, los interesados debendonde éste pregunta quién los recomendó y las personas que asistirán; luego, una hora antes del inicio del evento comienzan a mandar laSin embargo, esta dirección no es exacta (afirman que se encuentra a menos de 30 metros), pues aseguran queuna persona trabajadora delpara llevarlos a la ubicación correcta.vale, una vez que lleguen ahí me avisas por favor para mandarte a alguien, porque no puedo enviar la ubicación exacta del lugar, pero estamos a 30 metros de esa ubicación. Ena alguien”, dice un trabajador del antro.La dirección de este “Club Secreto” al que 24 HORAS tuvo información se ubica en la calle Cadereyta 19, en la alcaldia Cuauhtémoc.ni respetar la Sana Distanciaa estos lugares apesar de que la Ciudad de México ha alcanzado picos históricos de contagios por coronavirus, la enfermedad que ha dejado más desolo en la capital del país.