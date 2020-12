CDMX crece capacidad hospitalaria en 37% frente a segunda ‘ola’ de covid-19

Escuchar Nota

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la urbe permanece en semáforo rojo debido al alza en contagios y número de personas hospitalizadas por covid-19.Compartió que en el último mes la capacidad hospitalaria ha crecido en un 37 por ciento y en los últimos 15 días, la ciudad pasó de tener cinco mil 355 camas a cerca de siete mil 377 para atender a pacientes covid-19."En el último mes en nuestra ciudad, la capacidad hospitalaria ha crecido en un 37 por ciento, pasando en los últimos 15 días, desde el 15 de diciembre, de cinco mil 355 camas a cerca de siste mil 377", indicó.Detalló que actualmente hay cinco mil 848 personas internadas por esta enfermedad en los más de 60 hospitales públicos y privados, debido a la nueva ola del coronavirus."Desde finales de marzo comenzó a crecer, después con la emergencia sanitaria se estabilizó, tuvimos una disminución durante varios meses, una estabilización y hacia finales del año comenzó a crecer nuevamente y hoy tenemos cinco mil 848 personas hospitalizadas en los más de 60 hospitales públicos y algunos privados”, enfatizó en un video compartido en sus redes sociales.Aseguró que la nueva ola de contagios no sólo se vive en el Valle de México y otras entidades de la República Mexicana sino en países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Colombia, por lo que reiteró el llamado a colaborar con las medidas de higiene y sana distancia para evitar la saturación máxima hospitalaria."En todos ellos se han tenido que tomar medidas de diminución en la movilidad y cierre de actividades económicas para disminuir contagios”, indicó Sheinbaum Pardo.La jefa de Gobierno agradeció al personal de Salud que ha venido de distintos lugares del país, del mundo y a quienes laboran en la capital por su labor frente a la pandemia."Por ellos, por ellas, les hago un nuevo llamado a los habitantes de la ciudad, esta es la situación en la que nos encontramos, pero depende de las acciones que hagamos todos los días, cada uno de nosotros, para disminuir los canarios y no llegar a la saturación máxima hospitalaria”, enfatizó.Además, reiteró el exhorto a quedarse en casa y no realizar fiestas ni reuniones familiares durante esta época decembrina.Finalmente, la jefa de Gobierno aprovechó para expresar sus buenos deseos para los capitalinos rumbo a 2021 “recuerden siempre que lo más preciado es la Salud”.Con información de Excélsior