CDMX: En Metro, acusan a conductor de tener relaciones en vagón

Escuchar Nota

compartió el momento en el que las mujeres tocan a la puerta del conductor del Metro de la Ciudad de México y le reclaman que está teniendo relaciones sexuales en la cabina del conductor; sin embargo,El video, el cualy que está divido en cuatro partes, usuarias reclaman al conductor del Metro dey lo acusan de estar escuchando que seen la cabina.dice el chofer mientras abre la puerta de la cabina que da hacia el vagón. "Sí, venías tú con la chica teniendo relaciones sexuales, se escucha todo, no vienes solo, vienes con la chica. Ahorita te vamos a reportar con la policía", exclamaron las usuarias mientras se escucha una música de fondo.Mientras que en el segundo video de TikTok se observa cómo las usuarias empiezan a gritar "la foto, la foto", puesto que parece que la mujer con la que viajaba el hombre salió de la cabina en la estación del Metro Atlalilco de la Línea 12., allá, allá va, mira, yo no la vi, ya se fue", gritan las usuarias luego de que presuntamente la mujer con la que viajaba salió de la cabina.Momentos después, las usuarias bajan la palanca de emergencia, lo que provoca que el tren se detenga en la siguiente estación, debido a esto, una policía acude a los vagones para saber quién había activado esta herramienta.La policía se acerca al primer vagón y pregunta quién activó la palanca de emergencia, mientras que las usuarias intentan explicarle queel conductor ya había bajado., pregunta la oficial y una mujer le explica lo que estaba pasando en el tren, mientras que las otras pasajeras intentan decirle que la acompañante del chofer se bajó en la otra estaciódicen las mujeres.En la última parte del video, el tren llega a la estación Culhuacán de la Línea 12, en donde se logra ver que losquien en todo momento mantuvo su cabeza un poco agachada intentando no ser captada por las pasajeras.