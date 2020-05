CDMX pagó lote de cubrebocas a ¡más de 6 mil pesos por pieza!

Escuchar Nota

"Bienes necesarios para dotar a las unidades médicas", se especifica en la justificación de la compra.



Como parte de las compras emergentes durante la pandemia lapor pieza!De acuerdo con información pública,, es decir, con un costo unitario de 6 mil 298 pesos 80 centavos.En su página de internet,generales.En este caso,que la proveedora es Partners & Perez y que se trata de "cubrebocas desechables respirador purificador N96".Mientras quey sólo se ofrece en páginas de comercio electrónico como Alibaba o Mercado Libre.Y aún en estas,Al menosy tres médicos dijeron desconocer el modelo.Aunque, la Secretaría de Salud capitalina aseguró que eran de la empresa 3M. Sin embargo, esta última no los ofrece en su página de internet dentro de los 20 tipos diferentes de respiradores.El precio de lista vigente del N95 - 9211 plus --el más costoso de este grupo-- es de 3 dólares 40 centavos, es decir, 76 pesos por pieza al tipo de cambio de ayer y sin considerar costos de traslado.y sólo tiene abierto un perfil de Facebook sin publicaciones.En éste se especifica que el domicilio está en Doctor Balmis 82, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, y ofrece dos teléfonos de contacto en los que nunca contestaron.El local C, correspondiente a la dirección, comparte el número de una vivienda particular y ayer se encontraba cerrada. En la fachada se señala otro teléfono que, sin embargo, está fuera de servicio.Un vendedor de una accesoria contigua aseguró desconocer el giro, pero dijo que llevan sin acudir desde hace semanas por la contingencia.El único antecedente de Partners & Perez en portales de transparencia es la invitación restringida que el Gobierno de la Ciudad de México le hizo en 2016, para ofrecer servicios de actividades lúdicas culturales.