CDMX y Edomex se adelantan a Ley de Amnistía; liberan presos

Escuchar Nota

“Porque también hay que decirlo, pues que las comisiones no han sesionado, ni siquiera las comisiones que debían presentar el dictamen el próximo lunes”, indicó.

Sin necesidad de una ley que los obligue,Esta semana,La Secretaría de Seguridad del Estado de México liberó el viernes a mil 894 reos.Pese a la emergencia sanitaria, el Senado convocó a sus 128 legisladores a una sesión presencial para aprobar el lunes la Ley de Amnistía que está pendiente desde diciembre de 2019, cuando se aprobó en San Lázaro.Este ordenamiento se encuentra en el Senado como minuta. Alejandra Barroso, senadora del PAN, señaló que no hay un dictamen aprobado en comisiones.La ley contempla liberar a procesados en el fuero federal por portación de droga, aborto y robo sin violencia. También a presos políticos e indígenas que no hayan tenido intérprete en su juicio.antes de que se apruebe una ley de amnistía.La Cámara alta convocó a sesión presencial a sus 128 senadores para aprobar el citado ordenamiento el próximo lunes, pero las autoridades locales actuaron antes.La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, informó acerca de la presunta, que ni siquiera hay un dictamen aprobado en comisiones del Senado, por lo que no saben qué es lo que aprobarían el próximo lunes.La Ley de Amnistía fue una de las legislaciones que se quedó pendiente desde diciembre de 2019, cuando la Cámara de Diputados la aprobó en lo general y en lo particular con 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones. Este ordenamiento se encuentra en el Senado como minuta, pero no ha sido dictaminado.El Poder Judicial de la Ciudad de México liberó por razones humanitarias a 78 presos de las cárceles capitalinas como medida para evitar riesgos de contagio por COVID-19. En total, el órgano judicial analiza la liberación de 800 reclusos.De acuerdo con el Poder Judicial capitalino, que encabeza el magistrado Rafael Guerra, las personas preliberadas son aquellas que, por edad o padecimientos clínicos, son vulnerables al contagio de coronavirus.También la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con el Poder Judicial de la región, liberó a mil 894 reos de distintas cárceles de la entidad como medida de prevención.La medida tiene el compromiso de asegurar el bienestar de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.