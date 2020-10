Cede CFE y carboneros retomarán contratos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Comisión Federal de Electricidad accedió a modificar los parámetros técnicos exigidos a los productores de carbón, y ya está pagando los anticipos comprometidos a aquéllos que han presentado la documentación correspondiente.



José Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, dio a conocer que desde este lunes se están enviando en forma individual actas modificatorias a los contratos pactados con la paraestatal.



Se recordará que al conocerse los requerimientos exigidos por la CFE para los dos millones de toneladas de carbón que se comprometieron a adquirir con pequeños y medianos productores de la región Carbonífera de Coahuila, las Uniones que les representan emitieron un pronunciamiento señalando que esas especificaciones estaban fuera de toda posibilidad de cumplimiento.



En encuentros con funcionarios de CFE los representantes de los productores plantearon cambiar el puntaje de FCI y el rango de temperatura, que se permitiera ponderar entre las calidades de diferentes pedidos entregados, y que no se penalizara al cien por ciento los pedidos que no reunieran las características.



Montemayor Garza explicó que la comisión accedió a cambiar el FCI de 4.5 a 5.5, aunque la solicitud era fijarlo en 6.5, lo cual ya posibilita cumplir haciendo mezclas, y respecto a los rechazos la penalización será del cincuenta por ciento.



Aseguró el dirigente de los productores que en esas condiciones ya es factible cumplir, y que ahora cada productor deberá enviar su carta de aceptación, por lo que la semana próxima se podrá saber cuántos están de acuerdo en trabajar bajo esas condiciones.



Bogar Montemayor señaló que si no todos los productores que habían sido seleccionados como proveedores ratifican el contrato, se pugnará porque el volumen remanente se reasigne a quienes sí estén en disposición de abastecer.



Dijo el entrevistado que algunos de los productores ya cumplieron con la presentación de la fianza y toda la documentación requerida, por lo que se les liberaron anticipos y en los próximos días deberá verse en la región Carbonífera derrama económica relacionada con la actividad minera.



Finalmente indicó que seguirán pugnando para que no quede en un contrato de catorce meses que finaliza en diciembre de 2021, sino que se establezcan nuevos contratos con una vigencia mínima de tres años para poder impulsar realmente la reactivación productiva y económica de esta región de Coahuila.