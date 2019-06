Celebra AMLO acuerdo entre México y EU

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de junio de 2019

Frente a condiciones muy complejas hay que reconocer el mérito de haber logrado un acuerdo en las negociaciones encabezadas por el Secretario @m_ebrard.



Aplicar aranceles hubiera generado un gran daño a nuestro país y a la economía de nuestra región. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 8 de junio de 2019

