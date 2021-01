Celebra Chema a los policías y refrenda compromiso con la ciudadanía

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. Para celebrar el Día del Policía, el alcalde Chema Morales, acompañado del secretario del Ayuntamiento, Alejandro González, y del director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez, hizo entrega de uniformes a los elementos que laboran en la Policía Municipal.



La entrega simbólica se realizó para cumplir con los protocolos sanitarios afuera de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



La inversión de uniformes fue superior a los 600 mil pesos, en 320 pantalones, 320 camisolas y 160 pares de botas, los cuales serán entregados a cada oficial de la corporación.



El Alcalde agradeció el apoyo por parte del Municipio y Gobierno del Estado, pues gracias a los cursos y educación académica, cada elemento perteneciente a la corporación pudo tener una mejor preparación para realizar su labor a favor de la comunidad.



A nombre de los beneficiados, una de las elementos que labora día con día a favor de la seguridad de los ciudadanos, agradeció al Edil por el apoyo que se les ha brindado en todo momento, motivo por el que este 2 de enero decidieron refrendar su compromiso con la ciudadanía, esperando seguir siendo uno de los municipios más seguros de la región.



“Este año no tenemos Fortaseg, sin embargo, aunque no lo tendremos, vamos a seguir trabajando en el equipamiento de nuestra Policía, en generar mejores condiciones”, comentó el Alcalde.



Morales Padilla manifestó que es su deber y obligación dotar de los recursos necesarios a los elementos de la corporación, pidió a los policías no bajar la guardia y mediante un trabajo cercano a la población se continúe mejorando la seguridad.