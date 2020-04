Celebra el Día del niño con Alexa

Escuchar Nota

México.- El día del niño se encuentra a la vuelta de la esquina, y debido a la pandemia del coronavirus no es posible salir a festejarlo en espacios abiertos, sin embargo, es posible pasar un rato ameno en casa en compañía de tus seres queridos.



Para pasar un 30 de abril divertido, puedes echar mano de la tecnología. Una opción es utilizar al asistente de Amazon Alexa, para armonizar esos momentos de juego y recreación con los pequeños del hogar.



Puedes comenzar por pedirle al asistente personal que te recuerde la fecha, “Alexa, recuérdame el 30 de abril que es el día del niño”, de esta forma en cuando sea la fecha asignada, Alexa pondrá un ambiente con juegos e información para distintas edades y personalidades.



De igual forma, Alexa te ayudará a alimentar la imaginación de tus pequeños con una serie de historias que ha preparado, en donde encontrarás clásicos, originales de Alexa e incluso, tu hijo podrá ser el autor.



Si las historias no son lo suyo, no te preocupes, que el asistente personal los divertirá entonces con canciones, chistes y frases.



Para ello puedes decirle las siguientes frases:



“Alexa, imaginemos juntos”. Para que el asistente comience a contar una historia.



“Alexa, contemos una aventura juntos”. Se trata de historias interactivas en las que podrá ir escogiendo el rumbo que tomará el relato.



“Alexa, cuéntame un cuento para niños”



“Alexa, canta una canción para niños”



“Alexa, dime frases de caricaturas”



“Alexa, cuéntame el cuento de los Tres Cerditos”



“Alexa, cuéntame el cuento de Caperucita Roja”



“Alexa, cuéntame el cuento de La Cenicienta”



Si lo que quieren es amenizar la fecha con música, puedes pedirle a Alexa la playlist “Alma de niño”



Es importante mencionar que, Alexa tiene distintas Skills; que son como aplicaciones, que ampliarán el repertorio de opciones para que la diversión no pare.



Para poder hacer uso de ellas, debes autorizar su activación en la App: Configuración / Cuenta Alexa / Skills Niños / Permitir Skills de Niños. Encontrarás algunas opciones como:



"Alexa, abre Ritmo de Animales" Los niños se convertirán en diferentes animales mientras hacen ejercicio.



"Alexa, inicia Gumball Medieval" Forma parte de una historia del Increíble Mundo de Gumball junto a los personajes del show.



"Alexa, abre Sonidos de Animales”



Pídele a Alexa que haga el sonido de tu animal favorito.



"Alexa, abre VeoVeo” Alexa elegirá un objeto de una habitación y tendrás que adivinarlo.



"Alexa, abre Detective de Animales” Adivina el animal con las pistas que Alexa te dará.



Y si tus hijos ya no son tan pequeños, pónganse aprueba con preguntas de cultura general con la Skill de Maratón.



Encuentra éstas y más Skills disponibles, de música, noticias, deportes, alimentos, películas, salud y bienestar en Alexa Skills.



Para los curiosos



Si necesitas una forma para hacer más lúdico el aprendizaje, deja que Alexa te apoye. Prueba diciendo:



“Alexa, ¿cuánto pesaba un T. Rex?”



Amplía su repertorio de palabras, Alexa podrá ayudarlos con significados y palabras difíciles, prueba: “Alexa, ¿qué significa emotivo?” o “Alexa, deletrea controversial”.