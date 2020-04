Celebra Emma Watson su cumpleaños

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si bien se dio a conocer con el personaje de la estudiante de magia y hechicería Hermione Granger, en la saga de Harry Potter, Emma Watson no tardó en conjurar un hechizo para no encasillarse en ese rol.



Más que por arte de magia, lo logró, no solo por su versatilidad actoral, sino por su trabajo como feminista y altruista, decisiones que la han catapultado como un ícono de la industria del entretenimiento con tan solo 30 años, que celebra hoy.



Nacida en París, en 1990, de padres británicos, Watson se mudó a Inglaterra, donde a los nueve años fue elegida durante un casting escolar para formar parte de la mágica historia de J.K. Rowling. La primera de ocho películas de la franquicia, Harry Potter y la Piedra Filosofal, llegaría a las pantallas dos años después para conquistar el mundo.



Toda esa década del nuevo milenio fue absorbida por la saga, que completó ocho películas.



Luego, decidió hacer una pausa y refugiarse de la fama en sus estudios de Literatura en la Universidad de Brown, en Estados Unidos.







No es en realidad que en cine haya tenido más papeles fulgurantes. Apareció como la Princesa Bella en el live action de Disney La Bella y la Bestia en 2017, papel que había soñado con interpretar desde niña. Y el año pasado fue parte de Mujercitas, la historia basada en la novela de Louisa May Alcott que se centra en la vida de cuatro hermanas.



Pero sus elecciones siempre han tenido que ver con el tipo de mujer a la que quiere representar y al que ha dado forma en su faceta personal. Emma promueve la independencia, el feminismo y la libertad.



“Si los hombres no tuvieran que ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas, si el hombre no tuviera que controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas.



“Hombres y mujeres deben sentirse libres de ser sensibles, de ser fuertes. Es tiempo de que todos percibamos al género como un espectro que no involucra discursos opuestos. #HeForShe se trata todo de libertad”, expresó en su discurso ante la ONU.