Celebra familia de secretario de Turismo federal baby shower ‘fifí’

“Todas las personas que ven viven en la casa, aunque no lo crean viven aquí”, aclaró.

“Cuando pase todo esto hare una presentación linda de mi bebita con todos los que amo!”, publicó Chantal.

“Durante estos meses de cuarentena en Cancún junto con mis hermanas, tuvimos el detalle de organizarle a mi esposa Chantal un baby shower VIRTUAL debido a la pandemia”, comentó sobre la fiesta.



“Gracias a la tecnología, pudimos conectamos con familiares y amigos en estos tiempos de aislamiento”.

Sin importar el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a los habitantes dea ser austeros y no relajar la disciplina del confinamiento durante los últimos días de la jornada de sana distancia para evitar rebrotes de Covid-19, laen un complejo exclusivo de Puerto Cancún., hijo del titular de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y su esposacelebraron en Cancún, en medio de lujos, la próxima llegada de su primogénita Ema.La fiesta fue hecha pública por los propios padres a través deEl “baby shower” fue organizado por sus hermanas Gloria y María Elena Torruco la noche del viernes en su casa, ubicada en elEn el jardín del inmueble, ubicado frente a un lago, se montó una carpa que fue decorada con flores, globos, alfombras, cojines y diverso mobiliario a cargo de la compañía de eventos Euforia.Según reportes,, pues su actividad no está considerada como esencial durante la pandemia.En la celebración hubo champagne Moët & Chandon decorado con hielos de pétalos de rosa, vino Mariatinto, licor xtabentún El Sembrador, sidra, sushi, roles de canela, y tabla de quesos y frutos secos, así como chocolate de distinto tipo presumido por Chantal en sus redes sociales., afirmó Chantal en un video publicado en las historias de su cuenta de Instagram.Durante la celebración se colocó una pantalla grande para hacer un, quienes no pudieron asistir ante las medidas de confinamiento por la pandemia.Torruco Garza, quien es titular de la, compartió a través de redes sociales un corto video de la celebración.