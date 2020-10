Celebra Jonathan como súper héroe su cumple

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- De manteles largos y en compañía de su familia fue que dio la bienvenida a un nuevo año en su vida, con el que sumaba una vela más a su pastel de cumpleaños, motivo suficiente para que su familia no dejara pasar por alto una fecha tan importante como ésta.



La presencia de sus padres Raquel Maza y José Alfredo Hernández, no pasó desapercibida en un cumpleaños más para su hijo, en donde pudo gozar de ese apoyo incondicional por sumar un año más de vida.



Los buenos deseos de parte de sus hermanos Osiel y Stefany no fueron la excepción ya que gracias a ellos Jonathan pudo disfrutar de un cumpleaños muy alegre y divertido, donde no pudo faltar un rico paste para compartir en familia.