Celebra Paola Longoria regreso triunfal al raquetbol

Ciudad de México.- Una de las deportistas que ha mantenido su nivel deportivo, a pesar de los estragos que ha causado la pandemia, como la inactividad, es Paola Longoria, quien hace tres días logró su título 106 del Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT), en Kansas, Estados Unidos, esto luego de nueve meses sin competir, por lo que su exitoso regreso en singles fue descrito por ella misma como “emocionante y lleno de adrenalina”.



Para Paola, el reciente torneo fue complicado, debido a que las 33 jugadoras llegaron con las mismas ansias y deseo de competir, pero su motivación, que al final fue la clave para hacerse del campeonato, fue seguir manteniéndose como la número uno de la disciplina.



“Estoy feliz. Después de nueve meses que no competía, siempre va a ser una motivación regresar a cancha, sí tenía nervios, porque no sabía si iba a regresar en buen nivel competitivo como el que traía antes de la pandemia, ya que mi último torneo fue en marzo, pero todo salió super bien; estuve entrenando, quizá no con la misma intensidad, pero en cuanto a las posibilidades, seguí manteniéndome en forma y busqué incrementar más el entrenamiento en cancha estos meses que estuve fuera.







“Fue un torneo complicado, todas las jugadoras llegaron con la adrenalina de competir, pero gracias a Dios logré el título 106, aunque era complicado mantener la motivación y la preparación al 100 por ciento por la situación del COVID-19. Cuando dieron luz verde para el torneo, busqué llegar en las mejores condiciones, siempre con la motivación de seguir como la número uno, sacar la mejor versión mí y salir adelante ante las adversidades. Creo que llegó en un momento importante para cerrar el año con actividad y con motivación para el siguiente”, dijo.



Longoria se hizo del título en la modalidad pro singles y aunque la historia no se repitió en dobles, junto a Samanta Salas, donde cayeron en el tercer set ante la pareja argentina, la potosina destacó el trabajo en pareja, y aseguró que habrá cosas que mejorar, pues la falta de ritmo y entrenamiento en conjunto fue un factor que les jugó en contra, aunado a que su compañera, venía de una operación en el hombro.



“La final, se pudo cerrar en dos sets, no había necesidad de habernos ido al tercero; el partido de semifinal contra Alexandra y Monserrat, para mí, era la final adelantada, sin menospreciar al otro equipo, pero siento que nos confiamos un poco en ese partido, pero de la derrota uno siempre saca aprendizaje y también recalcar que Samantha venía de una cirugía de menos de tres meses, es una jugadora super aguerrida y entregada, pero no traíamos el mejor ritmo, no habíamos entrenado juntas por cuestiones de la pandemia, fue una final cerrada y las otras jugadoras aprovecharon que no estábamos tan coordinadas en el último set”, detalló Paola Longoria.