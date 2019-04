Celebra primera alcaldesa afroamericana gay de Chicago

Lori Lightfoot, ex fiscal federal de Estados Unidos, fue elegida por una gran mayoría como la primera alcaldesa afroamericana lesbiana de Chicago, la tercera ciudad más poblada del país norteamericano que se decidió por ella, encima de su rival, Toni Preckwinkle, presidenta del Partido Demócrata del condado.Lightfoot triunfo con el 73,8 por ciento porque está considerada como una política fuera de serie: no corrupta y sin secretos, alguien que no se relaciona con el círculo de aquellos que han sido señalados por diversos crímenes. La población, que ya había votado en 1983 por Harold Washington, el primer alcalde afroamericano, pasa por alto sus orígenes, así como su orientación sexual.A la gente no le importa su orientación sexualLes preocupan más los retos a los que se enfrentará: altas tasas de criminalidad, brutalidad policial, corrupción endémica, déficit en las finanzas y falta de recursos para la enseñanza pública. Tan sólo en 2018, Chicago registró 561 asesinatos; una cifra mayor a la de Nueva York y Los Ángeles juntas."Hoy no solamente hicimos historia, sino que hemos iniciado un movimiento por el cambio. Cuando comenzamos nuestra campaña, nadie confiaba en nuestras posibilidades, ahora vean a dónde hemos llegado. Los intereses de todos los habitantes de la ciudad por encima de los intereses de unos pocos poderosos".Es una política fuera de serie que esperan, cumpla sus promesasSegún informa AP, Mayer Brown, socia de un destacado despacho de abogados, Lightfoot tiene que abordar la crisis de pensiones, el alto índice de delitos y la violencia de pandillas, crear una solución para liquidar las deudas de Chicago, y cumplir sus promesas de transparencia y responsabilidad en el ayuntamiento, igualdad entre blancos, hispanos y afroamericanos y distribución de los presupuestos entre los barrios olvidados.