Celebra Sarah Brightman una vida de éxito

“Me encanta inspirar, porque a la vez, yo me inspiro”, declaró a principios de 2019, cuando se presentó con el Hymn Tour en Ciudad de México.



Musa de las estrellas y musa para sus fans., esa que cuenta con un intérprete de formación en la música clásica, pero con piezas confeccionadas para que suenen en la radio comercial, Brightman llega hoy a los 60 años encumbrada como diva y cantante todoterreno.La inglesa, quien estuvo casada con el mítico realizador teatral Andrew Lloyd Webber, de 1984 a 1990, fue la musa de este genio en diversas etapas de su vida profesional y personal.El ganador del Grammy, del Tony y del Oscar, la tuvo en mente para el codiciado papel de Christine en la versión musical teatral de El Fantasma de la Ópera, el cual estrenaron en el West End en 1986.Y aunque en su época era demasiado joven para interpretar a Grizabella, Brightman participó en el musical sin que Lloyd Webber supiera de ella, y después de conocerla, le dedicó la reescritura del personaje en una reposición en su segunda temporada, con líneas y notas pensadas en ella. Brightman ya había hecho a Jemima., en donde impresionó a sus maestros., la mayor de seis hermanos también encantó a Luc Besson desde que la escuchó en el disco Dive (1993). Por esto, la tomó como inspiración para el personaje de Diva, en El Quinto Elemento (1997), cuando ejecuta Ill Dolce Suono.Diva fue personificado en pantalla por la francesa Maïwenn Le Besco, con la voz de la soprano albanesa Inva Mulla Tchacko en grabación, y durante el rodaje, el director instruyó a ambas para que tomaran como modelo a Brightman tanto en su forma de interpretar como en su expresión corporal. A Sarah la audicionaron para el papel, pero por cuestión de fechas no pudo calendarizar para que lo tomara. Jean Paul Gaultier, diseñador de vestuario de este filme protagonizado por Bruce Willis y Mila Jovovich, también se inspiró en ella para el modelo que usaría la actriz galesa.En sus casi, la británica ha transitado por diversos géneros musicales y ha experimentado en teatro sin críticas negativas, y sin duda, Time to Say Goodbye, el dueto que grabó con Andrea Bocelli en 1996, es su éxito más aclamado y laureado.