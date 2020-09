Celebra sus 18 años Fernanda Goretty

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- La encantadora jovencita Fernanda Goretty Cuéllar Acuña estuvo de manteles largos por una fecha muy importante en su vida, como en la de sus padres, ya que conmemoraron 18 años del día de su nacimiento, en el cual no pudo faltar el apoyo de parte de amigos y familiares.



La compañía de sus amigos y seres queridos lo volvió un cumpleaños muy alegre, ya que no pudo faltar ese apoyo incondicional que recibe de parte de ellos, en especial de compañeros del Pentatlón.



Así como tampoco pudo hacer falta la compañía y felicitaciones de parte de sus padres Verónica Acuña y Alfredo Cuéllar, quienes no pudieron dejar pasar por alto un día como éste, en que su hija completa la mayoría de edad.