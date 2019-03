Celebran a la cultura

“Más que una feria de libros, la UANLeer busca ser un festejo a la cultura”, apunta Antonio Ramos Revillas, director de la Feria Universitaria del Libro UANLeer. El evento finalizó la noche del domingo después de cinco días de actividades.Ramos dijo a Zócalo que en esta edición se tuvieron 340 actividades, además se recibieron a casi 29 mil visitantes en el Colegio Civil.En relación con los 10 años que cumplirá el evento en 2020, el autor de Los Últimos Hijos no cree “que haya mucho que cambiar”.“La UANLeer se ha ido consolidado durante esta década y actualmente no hay un plan para ajustar, sino que lo que hemos hecho hasta ahora nos servirá para algunos años más si lo consolidamos. Todo eso con un servicio atento y con un cartel que esté conformado por importantes autores tanto locales, como nacionales e internacionales”.Con un programa conformado por 750 escritores donde destacaron autores como Juan Villoro, Álvaro Enrigue, Carmen Boullosa, Alejandro Zambra, María Fernanda Ampuero y el editor Jorge Herralde, la UANLeer finalizó con la presentación de Irvine Welsh.“La UANLeer quiere cubrir diversos frentes del periodismo, porque esta feria se ha fundamentado mucho en esta disciplina. No queremos sólo cubrir el frente académico sino también el de la creación”, finalizó.