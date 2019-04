Celebran a osos del Museo del Desierto

“Capi” y “Camila”, los dos ejemplares de oso negro que llegaron al Museo del Desierto en 2011, fueron homenajeados por los visitantes, con piñata y pastel, para festejar su rescate de los incendios forestales de hace 8 años.Fernando Toledo, responsable de Fauna del Mude, comentó que el recinto cuenta con seis osos que han sido recibidos desde la apertura del recinto, sin embargo, más de 15 ejemplares de esta especie han pasado por el exhibidor, los cuales han sido reinstalados en otros museos del país.“Estamos festejando el cumpleaños, aparte de que cumplen 8 años en el museo, son 8 años de edad, ‘Capi’ y ‘Camila’ provienen de los incendios del 2011, son oseznos que se quedaron huérfanos y fueron traídos a nuestras instalaciones; año con año hacemos este festejo para celebrar esta fiesta que es Semana Santa y la Feria del Desierto”, comentó.En este día especial se les prepara un pastel y una piñata, que son rellenos de frutas y cereales con base en la dieta que llevan, lo cual los ayuda a mantenerse sanos, pero sobre todo que no pierdan el instinto silvestre que los caracteriza.Tres ejemplares de borrego cimarrón nacieron recientemente como parte del programa de reproducción de la especie, que está dentro de la Norma Oficial Mexicana bajo protección especial.Fernando Toledo comentó que este año es cuando más nacimientos de borrego han tenido, con las cuales han llegado a 16 ejemplares entre machos y hembras.“No se han definido los sexos de las crías, sabemos que hay un macho, ese sí tuvimos oportunidad de verlo al nacer, hicimos un manejo, pero con los otros no se ha hecho, no tiene sentido estresar a los animales nada más para saber el sexo, con el tiempo poco a poco se va a saber”, dijo.