Celebran a Virginia Jaramillo con exposición

"The DeLuxe Show fue una de las primeras exposiciones de arte contemporáneo racialmente integradas en Estados Unidos, con artistas internacionales y americanos locales que no habían sido realmente reconocidos. Y yo fui la única mujer en la muestra", recuerda en entrevista la artista, nacida en El Paso en 1939.

"Al principio era sólo otra exposición, pero después la gente empezó a darse cuenta de lo importante que era. Artistas internacionales de muy alta reputación y estatura estaban exhibiendo junto con artistas negros", remarca vía telefónica sobre lo que instantáneamente se volvió leyenda.

"Lo que hizo (Green Dawn) es que abarcó todo lo que había estado intentando lograr en una pintura con una línea. Sintetiza todo mi concepto sobre cuán importante puede ser una sola línea", precisa la creadora.

"En otras palabras, esa línea tenía que decir todo lo que diría la composición entera sin decir realmente nada", explica, añadiendo que para lograr eso debía combinarse apropiadamente con el color.

"Pero cuando la gente ve la pintura dice: 'Ah, es verde'. ¡No! No es sólo verde", lanza, entre risas. "Tiene azul, rojo, púrpura. Tenía que ser el balance correcto de color para hacer que la línea amarilla hablara".

"Cuando ves la mayoría de mis pinturas no hay nada ahí; sí, hay un par de líneas, pero en realidad es un vacío. Aunque no está hueco. Yo quería llevar al espectador a estudiar la pintura. Ahora la gente ya no se toma ese tiempo, pero quería al espectador mirando el trabajo, preguntándose qué es lo que hay", subraya.

"¿Tú eres V. Jaramillo?", le preguntaron cuando se presentó con la invitación que le habían hecho llegar por correo ante quienes claramente pensaron que se trataba de un hombre.

"Por la forma en que el sistema está establecido, yo debería haberme rendido. Eso es básicamente lo que se espera de muchos artistas que no tienen el apoyo de un sistema que está hecho para que las minorías no triunfen, especialmente en aquella época".

"Pero lo más difícil era estar casada con un hombre de color (el artista Daniel LaRue Johnson). Ir a la ciudad de Nueva York como familia, teniendo dos niños, nada de dinero y aún así tratar de vivir como artista. Ni siquiera puedo expresar cuán duro fue", comparte la pintora.

"Nunca quise ser catalogada en cierta categoría. Creo que ésa es la muerte de un artista; el artista debería ser libre para explorar", remarca, con tal idea como pilar de su carrera.

"Tiene que ver con la comunicación entre partículas, incluso al estar separadas por galaxias. Una vez que estuvieron ligadas y se separaron, esas partículas siguen relacionadas; puede ser una fracción de segundo, pero esa comunicación existe, y de eso trata esta pintura", expone, dejando de manifiesto el interés que desde niña ha sentido por la ciencia y como ávida lectora de relatos de ciencia ficción.

En un cine abandonado en el, uno de los guetos más marginados de Texas, una exposición de la que originalmente no se esperaba mucho terminó por hacer historia hace casi medio siglo.En el marco delde este hito artístico, y para honrar la participación de Jaramillo como la única mujer y latina en el mismo, la Menil inauguró el pasado 26 de septiembre Las pinturas curvilíneas, 1969-1974, primera muestra individual en un museo de la obra de la creadora texana con ascendencia mexicana.Entre los ocho cuadros de gran formato en exhibición figura Green Dawn (1970), ese inconfundible lienzo verde -en apariencia- atravesado en la parte superior derecha por una delgada línea amarilla de precisión milimétrica que Jaramillo expusiera en The DeLuxe Show y al cual define como su pintura de quiebre.Y es que Jaramillo, junto con algunos contemporáneos a finales de los 60, adoptó un enfoque fresco y minimalista de la pintura frente a la tradición pictórica del expresionismo abstracto de, por ejemplo, Jackson Pollock y Willem de Kooning, cuyas exuberantes salpicaduras y goteos buscaban revelar la psique interna.Por el contrario, la audaz ruptura de Jaramillo y los creadores de obras "post pictóricas" y "no gestuales" inventó formas de eliminar por completo la indicación de un pincel o la mano del artista para enfatizar, en cambio, la experiencia visual del espectador de la obra de arte.Para, confiesa que estuvo mezclando pigmentos durante una semana hasta conseguir el color que finalmente quedó plasmado.Las pinturas curvilíneas, 1969-1974, en exhibición hasta 3 de julio del 2021 en la Menil Collection presenta otras de estas obras caracterizadas por afiladas líneas onduladas que se deslizan a través de campos monocromáticos. Terrenos espaciales que invitan a la reflexión a partir de las bases que Jaramillo asienta para que el espectador se proyecte.Criada en el Este de Los Ángeles, y formada en la Manual Arts High School y en el Otis Art Institute, Jaramillo logró que su obra se exhibiera en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) cuando tenía apenas 18 años.Si bien el talento era manifiesto, considera que la única razón por la que estaba ahí era porque firmaba solamente como V. Jaramillo.Dedicarse al arte en una época en que las mujeres eran consideradas artistas menores, junto a las condiciones desiguales que acarreaba ser chicana -como ser invitada a inauguraciones mas no a las after parties, donde realmente tenían lugar las negociaciones con los coleccionistas-, son algunas de las dificultades que tuvo que sortear.Con una estética propia libre de categorías y estereotipos, Jaramillo se hizo de un lugar en la escena del arte contemporáneo estadounidense.Una estancia de un año en París -"que desabrochó mi cerebro", define-, y un brevísimo paso por Guadalajara, antes de establecerse en Nueva York, encaminó su quehacer artístico por la senda de la abstracción. En específico, rememora que el impacto de El hombre en llamas, de José Clemente Orozco, la hizo buscar que su obra fuera así de poderosa y expresiva.Jaramillo evoca con cariño y orgullo haber logrado cautivar a Rufino Tamayo, quien personalmente adquirió dos piezas suyas durante una exposición en el Museo Mexicano, en San Francisco."Estaba de paso por la ciudad, acudió a la muestra y dijo: 'Me gustan esas dos piezas', y sacó el dinero de su bolsillo. Por supuesto, eso te dice cuán baratas eran", dice, incapaz de contener una carcajada, sobre las dos obras en papel que hoy resguarda el Museo Tamayo.A sus 81 años, la artista se mantiene muy activa trabajando a diario en su estudio de Long Island. Acaba de pintar un cuadro de 12 por 6 pies titulado Quantum Entanglement, en referencia a la noción astrofísica del entrelazamiento cuántico.