Celebran CNCO años de música; cantarán hoy desde Dubái

Escuchar Nota

CDMX-. Fiesta, alegría y mucha felicidad hay en CNCO. El grupo que volvió famoso Ricky Martin como mánager cumple hoy un lustro de aventuras en la música.



En videocharla con Gente, Christopher Vélez, Richard Camacho, Erick Colón, Joel Pimentel y Zabdiel de Jesús se dicen gratamente sorprendidos por el giro que dieron sus vidas desde que ganaron el reality show La Banda, el 13 de diciembre de 2015.







“Al día siguiente de ganar, todo cambió. Nos pararon muy, muy temprano, y nos mandaron a las entrevistas, a ensayar, a planificar lo que íbamos a hacer para nuestro primer sencillo juntos. Todo se transformó para bien, fue muchísima adrenalina y muchísima pasión desbordada”, contó Richard.



“Nos llevamos como hermanos. Somos amigos, confidentes, todos nos enseñamos uno del otro. El día 13 de diciembre es el oficial de nuestra formación y les tenemos una sorpresa, algo escucharán, algo verán, estén sintonizados”, añadió Erick.



A lo que se refiere es a que hoy harán, los cinco, un YouTube Live desde Dubái para festejar su quinto aniversario.



A estas alturas, el grupo ya ha consolidado éxitos como Mamita, Honey Boo y Beso entre las predilectas de su audiencia, aunque Reggaetón Lento los abandera como su pieza que más ha resonado en América, Europa y Asia.



“Para nosotros, haber ido a Asia y estar ahí, ver a las chicas gritando, que se volvían locas, fue una locura. No sabían español y querían aprender un poco para decirnos cosas. Ver cómo aprendían frasecitas en español fue impactante”, dijo Zabdiel.



“Y también algo que no esperábamos es que la primera vez que fuimos a México no pensábamos en lo que podía haber sucedido, y llegamos sin guardaespaldas. Eran muchísimas niñas, comenzamos a correr. Era eso o que nos aplastaran”, recordó Christopher.



Ganadores de la Gaviota de Oro en Viña del Mar y de galardones como los Nickelodeon Kids’ Choice Awards, Teen Choice Awards y Billboard Latinos, los chicos de esta boy band superan los 6 mil millones de reproducciones en toda su videografía musical.



“Nunca nos deja de sorprender el cariño de nuestras fans”, contó Joel, “y lo agradecemos siempre”.



Este quinteto se la pasó en los últimos meses creando el disco Déja Vú, el cual tiene fecha de lanzamiento probable para el primer trimestre del 2021 y contiene versiones de clásicas baladas del pop en español adaptadas a su tono urbano y reguetonero.



“El proceso de este álbum duró de dos a tres meses, lo bueno de la pandemia fue que no teníamos que viajar tanto. Estuvimos metidos en el estudio, empezamos con una lista muy grande que empezamos a ver con Sony (Music) y la acortamos a las canciones que más nos gustan”, relató Joel.



“Elegimos canciones que nos gustaron mucho, fue un censo entre nosotros. Son canciones que marcaron en algún momento el pop en español y crecimos con ellas”, detalló Richard.



Así es como dieron la introducción para el material, que contiene versiones de Solo por un Beso, de Aventura; Entra en mi Vida, de Sin Bandera; Lo Dejaría Todo, de Chayanne; El Amor de Mi Vida, de Ricky Martin, y Tan Enamorados, de Ricardo Montaner, siendo este el primer sencillo que promocionan.



“Podemos contar que Montaner la aprobó, la escuchó. Nos dijo que le gustaba nuestra versión y realmente la hicimos con mucho respeto y quedó muy cool”, platicó Christopher.