Celebran cumpleaños virtual en videojuego por coronavirus

Escuchar Nota



“Es surrealista cómo un juego de simulación tonto podría sentirse tan fiel a la vida. Cuando llegaron nuestros invitados, se dirigieron directamente al cumpleañero para darle un cálido abrazo, un recordatorio sobresaltador de que algo que solía sentirse tan simple y común ahora era algo a lo que teníamos que resistirnos” señaló Natt Garun, editora de tecnología de The Verge.



“Mientras intentaba tirar los platos de la fiesta, uno de los invitados tiró un bote de basura y se sintió avergonzado durante las siguientes horas. Las chicas se fueron a otra habitación para charlar, dejando a sus novios para que se divirtieran. Tan pronto como se sentó a la mesa, sus historias y bromas tomaron el centro del escenario, y todos querían saber qué había de nuevo en su vida” mencionó Garun.

, debido a que actualmente no es posible salir de casa debido a la pandemia provocada por el coronavirus.De acuerdo con el portal The Verge, a través del juego, preparó todo lo necesario para la fiesta de cumpleaños, incluyendo avatares de amigos y familiares para que pudieran asistir al evento digital.De acuerdo con Garun, las circunstancias del evento fueron muy parecidas a la vida real, ya que, los invitados se comportaron de manera similar a sus contrapartes de la vida real.A pesar de que todo pasó como hubiera sido en la vida real, la editora del sitio web señaló que no pudo evitar sentirse melancólica, al pensar en cómo hubiera sido en la vida real la celebración, ya que por más real que pareciera la fiesta virtual, faltaron las rondas de abrazos, comidas compartidas y risas.