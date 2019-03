Celebran Día del Síndrome de Down

Alumnos del Centro de Atención Múltiple número 34 de formación laboral, participaron ayer en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, con una presentación de números artísticos, en presencia de padres de familia, docentes y autoridades civiles.Entre los invitados, destacó la presidenta del DIF Municipal Irene Chapa de Bres, integrantes del Cabildo, así como representantes del USAER.Cabe mencionar que a partir de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 21 de marzo, como Día Mundial del Síndrome de Down, una condición que da origen a una combinación de cromosomas que ocasiona diferentes efectos en el nivel de aprendizaje de las personas que nacen con ella, y que se distinguen por características físicas y de salud específicas.Durante el evento, se entregaron obsequios a los participantes por parte del DIF Municipal, gesto que fue agradecido por el personal del centro.Asimismo, ante los presentes una docente externó una reflexión sobre la importancia que tiene el acompañamiento de la familia a las personas que viven con Síndrome Down.» En el CAM número 34 conmemoraron el Día Mundial del Síndrome de Down.»Los pequeños participaron en presentaciones artísticas ante sus familiares, docentes y autoridades.» El DIF Municipal llevó obsequios para los niños.» Durante el evento, hicieron reflexionar sobre la importancia de acompañar y atender a las personas con Síndrome de Down.»Desde 2012 la ONU estipuló el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down.