Celebran Día Internacional de la Danza en confinamiento por Covid-19

"La situación por la que atravesamos no es nada sencilla y despierta un sin número de preguntas económicas y políticas, también nos sitúa en lugares paranoicos y en otras tantos de ansiedad. Para mí no ha sido simple pero intento mantenerme motivado y tengo la disciplina de mantener un entrenamiento casi diario de unas tres horas, intento seguir bailando para conservar mi herramienta que es el cuerpo", dice.



"Durante esta contingencia he podido continuar con mis entrenamientos porque tuve la fortuna de tener un abuelo que me ayudó con un hermoso salón de ballet, desde pequeña siempre quise tener mi propio espacio para entrenarme porque la danza no sólo es mi profesión, también es mi pasión", cuenta.



y, ante la adversidad y la incertidumbre, los hacedores de la danza en nuestro país seguirán bailando con el deseo de que tras la contingencia sanitaria por Covid-19, México tenga la fortaleza para seguir adelante. Así, bailarines, coreógrafos y compañías, se suman a un festejo agridulce y ponen a disposición de los usuarios, clases a través de sus redes sociales, así como obras de repertorio y estrenos a través de transmisiones vía streaming.Los bailarines y coreógrafos Luisa Díaz y Raúl Tamez, de danza clásica y contemporánea, respectivamente, cuentan a EL UNIVERSAL, cómo durante el confinamiento han continuado con sus entrenamientos diarios como lo exige su profesión, además comparten algunas de las piezas que han estado trabajando en sus salones de ensayo, los cuales se pueden ver en las redes sociales de esta casa editorial. En el caso de Díaz, se trata de un video con una obra de su autoría, con acompañamiento musical de Héctor Jiménez; mientras que Tamez comparte fragmentos de sus trabajos coreográficos.Raúl Tamez es bailarín profesional con 14 años de experiencia, se ha presentado en diversas partes del mundo como China, Colombia, Cuba, Holanda, España, Lituania, Letonia, entre muchos otros; además, es director del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México y de la compañía independiente Pálido teatro, y, a lado de Rodrigo González, de Infinita compañía.Además, agrega, como director y como productor, la situación es preocupante., dice.La UNESCO declaró desde 1982 el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, mismo que se celebra en más de 150 países en todo el mundo para atraer la atención del público sobre este arte. Para celebrar la fecha, Tamez, dice, bailará:Luisa Díaz quien ha trabajado con diversas compañías internacionales como el Béjar Ballet Lausanne, así como para la Compañía Nacional de Danza, ha diversificado su carrera también hacia la docencia, la investigación dancística, la producción y la coreografía.Lo más complicado durante esta contingencia, dice, es la cancelación de varios de proyectos como un concurso en Tijuana, que lleva su nombre, para bailarines mexicanos y extranjeros que iba a realizarse en mayo. "También se canceló el Grand Prix de Indonencia en donde iba a impartir clases magistrales e iba a participar como jurado. También me afecta no poder impartir clases a mis alumnos de manera presencial, pero he podido verlos a través de medios digitales. He podido dar clases sin costo en mi cuenta de Instagram @luisitadiazg y este día estaré impartiendo una clase para todos los que se quieran unir".A nivel institucional, la Secretaría de Cultura festejará la fecha con el lema “La fiesta donde todas y todos bailan en casa”, con una programación especial en línea que estará disponible a partir de este miércoles 29 de abril a partir de las 09:00 horas, a través de la plataforma Contigo en la distancia en la que participarán 50 compañías procedentes de 13 estados de las cinco regiones que conforman la República mexicana (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán), así como el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, bailarines, coreógrafos y agrupaciones académicas del INBAL, entre otros.En la página contigoenladistancia.cultura.gob.mx en la sección de Video, así como en las redes sociales o por los canales de YouTube de la Coordinación Nacional de Danza y de la Compañía Nacional de Danza, habrá galas, estrenos, fragmentos de obras clásicas y contemporáneas con intervenciones explicativas, videodanzas creadas desde casa, grabaciones históricas de las agrupaciones de bailarines, mensajes de sus integrantes, videos que muestran lo que ocurre detrás del escenario, así como una serie de trivias que permitirán interactuar con internautas.Por ejemplo, se ofrecerá la Gala Conmemorativa del Ballet de Amalia Hernández, que se llevó a cabo el 11 de octubre de 2019, y será transmitido hoy a las 20:00 horas. El programa estuvo conformado por el estreno mundial de la obra Pirámides de Carlos Chávez, de quien se conmemoró el 120 aniversario de su natalicio; participaron la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Carlos Miguel Prieto, Coro oficial del Ballet Folklórico de México, dirigido por Rufino Montero y el Ensamble Coral Cuicatl, a cargo de Rodrigo Cadet.Por su parte, la Compañía Nacional de Danza presenta el ballet clásico "Giselle", con música en vivo interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la conducción de Jonas Alber. La Coordinación Nacional de Danza pondrá en línea 5 géneros dancísticos: ballet, folclor y contemporáneo, butoh, jazz, tango, árabe y danza afro. Tanto las grandes figuras como las nuevas generaciones estarán presentes por medio de sus creaciones, entre ellas Lidya Romero, Miguel Mancillas, Cecilia Lugo, Laura Rocha, Espartaco Martínez, Mauricio Nava, Reyna Pérez, Alicia Sánchez, Gregorio Trejo, Érika Méndez, Francisco Rojas, Eugenia Vargas, Miguel Gamero, Paula Villaurrutia, Jairo Cruz, Mirna Gómez Silva, Antonio Rubio y Viko Hernández.Asimismo, se contará con tres montajes pertenecientes al proyecto Videocatálogo razonado de danza, de Alejandra Monroy y Gustavo Lara quienes han dedicado muchos años en conservar parte de la historia de la danza en video. Los espectáculos que se podrán disfrutar en línea son La Celestina, de María Antonia La Morris; Salinero y Calabaceado, de Rafael Zamarripa, y El jardín de las delicias, de Isabel Beteta, ganadora de la Medalla Bellas Artes por trayectoria.Además, la Coordinación convocó a más de 100 bailarines, coreógrafos y compañías de danza de todos los géneros, a fin de participar en la producción de un video celebratorio por el Día Internacional de la Danza. Dicho video se ha integrado con fragmentos de danza de los bailarines que enviaron su propuesta, enmarcados por el Huapango, de José Pablo Moncayo.Además, la bailarina Elisa Carrillo informó que hoy, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de México, se podrá ver la obra "Infinita Frida", estrenada el 30 de agosto de 2013, basada en la vida de la mítica pintora Frida Kahlo.Se trata de la función se ofreció en el Centro Cultural Mexiquense. La bailarina del Staatsballet Berlin estelarizó la coreografía de Yury Smekalov, acompañada por ocho bailarines y por ocho miembros de la Orquesta Juvenil del Estado de México, quienes interpretaron la música creada expresamente para este montaje.Todos los años es elegida una personalidad del mundo dancístico para dar el mensaje oficial. En esta ocasión le corresponde a Gregory Vuyani MAQOMA, bailarín, coreógrafo, docente y actor sudafricano quien, frente a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo, comenta:“Más que nunca necesitamos bailar para recordar al mundo que la solidaridad todavía existe. Nuestra danza debe más que nunca dar una fuerte señal a los líderes mundiales, a aquellos a quienes se les confía salvaguardar y mejorar las condiciones humanas… La danza es libertad y a través de ella debemos liberar a los demás de las trampas que enfrentan en diferentes rincones del mundo”.En el marco de este día, más de 200 bailarines, coreógrafos, promotores y investigadores de la danza de 27 estados de la República mexicana, esperan que hoy haya una respuesta de parte de las autoridades culturales a la carta que les enviaron hace unos días con 267 propuestas para mitigar el impacto económico que enfrentará el gremio dancístico tras la pérdida de empleos, cancelación de contratos y actividades tras la pandemia por coronavirus.Entre las propuestas destacan: generar desde la Secretaría de cultura un censo de la comunidad de danza en el país, para garantizar los derechos de los trabajadores de la Danza, la distribución equitativa y trasparente en programas de desarrollo social; apoyos a la pequeña empresa a través de créditos otorgados a foros, academias, agrupaciones artísticas y asociaciones civiles culturales; garantizar la participación de recién egresados de las escuelas de danza en el programa Jóvenes trasformando el futuro.Asimismo, solicitan seguro de desempleo para el sector de danza, contratos por participar con obra artística en programas de atención a la población vulnerable en escuelas, asilos, reclusorios entre otros; fomento a contrataciones de colectivos de danza por empresas y asociaciones civiles y pago inmediato de servicios brindados por contrataciones.