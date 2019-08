Celebran festival Cheve and Grill

Con borrego, cabrito y diversos cortes de carne fue como se realizó el primer Cheve and Grill Fest en el municipio de General Cepeda.Ni el calor ni la distancia hicieron que los turistas viajarán hacia el municipio para poder degustar un buen platillo, preparado por alguno de los 10 participantes que se dieron cita desde temprana hora de este sábado, mostrando su mejor platillo.La música y cerveza no pudieron faltar, un festival en donde grandes y chicos pasaron un momento agradable, pues tal como lo aseguró el alcalde Juan Salas, este evento se distinguió por la buena organización y seguridad para los asistentes.“Vamos a estar de las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana; por su puesto que habrá una derrama económica por los parrilleros que se inscribieron, además de los comercios que se encuentran al interior de la plaza y la cerveza artesanal que también se esta ofreciendo”, dijo el Alcalde.Cabe mencionar que debido a la buena respuesta de los asistentes, ya se planea una segunda edición, esperando más afluencia y derrama económica para el municipio, que a su vez ya está apostando para tener un hotel, para mayor comodidad de los visitantes.“Es el primer festival, pero claro que por la buena respuesta, claro que vienen muchos más, la verdad es que es un producto 100% vendible, quién no ha hecho una carnita asada, cabrito o borrego”, agregó.