Celebran médicos alta de paciente con Covid-19 y la despiden con porras

Entre los 48 casos positivos de coronavirus que hay enha surgido una buena noticia:y ha sido dada de alta, hecho que llenó de orgullo y alegría al personal médico que la atendió.Se trata de, la joven que tuvo que ser hospitalizada el pasado 23 de marzo en la Clínica 2 del IMSS de Aguascalientes tras presentar complicaciones en su salud al ser portadora de coronavirus.Lilia Ortiz conmovió en las redes sociales el pasado 24 de marzo, a escasas horas de haber sido hospitalizada, puese invitaba a la población a acatar las medidas preventivas que las instituciones de salud estaban implementando para evitar la propagación del Coronavirus., finalmente ayer fue dada de alta y el haber tenido este caso de éxito causó gran algarabía entre el personal médico que le atendió, puesLa noticia de estar sana también fue difundida en sus redes sociales por Liliana Ortiz, quien"Con un infinito amor y agradecimiento por tantas muestras de cariño para mí y mi familia ahora que he estado mal, y estuve internada 10 días, con mucho que contarles pero en pausas, y tremendamente conmovida de pensar en todo lo que ha pasado mi niño en su cortita vida"Asimismo,durante su internamiento al ser portadora del virus chino:por lo que aparte del tubo me pusieron una sonda endopleudal, fueron 4 días intubada con apoyo respiratorio con una máquina y cedada"Entre sus confesiones, Liliana Ortiz explica quepara sanar cada vez que su salud decaía:"El día que me extubaron era cumpleaños de Auro y Gerardito, y yo aún dormida pensaba que tenía que volver porque no merecían un cumpleaños roto... Por un momento pensé que no sobreviviría y hablaban de volver a intubar, pero me queda claro más que nunca que el amor de una mamá es capaz de lograrlo todo".