Celebran ONG cambios a dictamen de Guardia Nacional

Organizaciones civiles integradas en el colectivo Seguridad Sin Guerra celebraron las modificaciones al dictamen de creación de la Guardia Nacional que será votado hoy en el Senado de la República."Hoy que hemos conocido este nuevo dictamen podemos decir con mucha claridad que es un resultado y un triunfo de la sociedad civil", sostuvo Edgar Cortez en rueda de prensa en la Cámara alta."Nos parece que este dictamen nos puede colocar en la ruta correcta de que la seguridad siga siendo una tarea y una responsabilidad civil".El defensor de los derechos humanos destacó que, a la par que se definió un periodo de 5 años para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el dictamen ordena el fortalecimiento de las corporaciones policiacas locales."Eso supone una tarea que tiene que ver con el Ejecutivo federal, los gobernadores y los presidentes municipales, que es que hagan su tarea de capacitar y fortalecer a las Policías civiles, ésa es la tarea que durante muchos años no sea hecho y hoy es indispensable", sostuvo.Acompañado por integrantes del colectivo, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza destacó la eliminación de la Junta de Jefes de Estado Mayor como órgano de gobierno de la Guardia."Desaparece la Junta Militar como cuerpo interno de la Guardia, que era el órgano de gobierno, ahora eso sale, que es el corazón de la propuesta civil: ya no hay una junta, hay un órgano de cooperación externo interinstitucional, que de facto se da, donde las distintas corporaciones se ponen de acuerdo, pero ya es un mecanismo de Gobierno de la Guardia."Que la Guardia tenga mecanismos de cooperación interinstitucional con otras instancias es lo correcto, es debido, pero ya no es un órgano interno de la Guardia Nacional como junta de gobierno", subrayó.Agregó que se estableció un candado para que los integrantes de la nueva corporación no gocen de fuero militar en caso de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones."El candado para no utilizar el fuero militar es que algunas prácticas de disciplina, de delito, de estructura, pudieren ser homologadas dentro de estructura civil; eso será la garantía de que será un juez civil el que juzgue, y no un juzgado militar, lo cual es importantísimo", sostuvo.Grace Fernández, hermana de una víctima de desaparición por parte del Ejército, agradeció la voluntad de los senadores de escuchar el rechazo a la militarización."Estamos un poquito más tranquilos porque la Oposición logró cerrar filas, apoyarse y, sobre todo, apoyar lo que tantas personas hemos dicho; no sé por qué muchos actores políticos siguen diciendo que el 90 por ciento de los mexicanos queremos la Guardia Nacional, cuando son muchas las personas, muchas las víctimas, que hemos venido señalando que el Ejército en la calle no es lo mejor", aseveró.