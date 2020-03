Celebran trayectoria de Carmen Salinas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gracias a sus más de 50 años de trayectoria en el medio artístico, Carmen Salinas fue homenajeada este miércoles en un bar de la Zona Rosa de CDMX.



La actriz recibió una placa conmemorativa por parte del personal del Bar El 9, lugar que Salinas conoció desde hace más de cuatro décadas y que recientemente reabrió sus puertas.



“Estoy muy agradecida por este reconocimiento, me trae muchos recuerdos el estar nuevamente aquí.



“El 9 era un lugar muy exclusivo hace un tiempo, donde iba la gente gay más importante de México. Era impresionante ver esas bellezas de hombres”, afirmó.







La exdiputada comentó que su apoyo a la comunidad gay es incondicional, por le expresa su cariño continuamente.



“Yo los quiero mucho. Ya he estado en marchas y los aprecio demasiado. Amor es amor”, sostuvo. Por otro lado, este año, se tiene previsto que vuelvan a montar la obra Aventurera.



Aunque ya no cuenta con los derechos de la puesta debido a que se los cedió a los productores Juan Osorio y Gerardo Quiroz, Salinas no descarta alguna participación.



Incluso, al ver el crecimiento de Romina, hija de la Niurka, no dudó en halagarla y cerciorar que serÌa una excelente protagonista de esta historia.



“Qué hermosa se puso mi Romina (Marcos). La quiero mucho. Baila increíble, baila mejor que Niurka, precioso”, dijo.