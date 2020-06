Celebrará Día del Padre

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Cuando empezó la pandemia, cantantes, actores y comediantes regalaron al público sus shows en línea, pero a tres meses de estar sin empleo, ya empezaron a cobrar.



Como experimento, Platanito ofrecerá su primer show vía streaming el 20 de junio a las 21:30 horas para celebrar el Día del Padre y generar ingresos.



“Hay gente que dice ‘siempre cobrando, para ti lo más importante es el dinero’”, comentó el payaso, quien ahora maneja una imagen heavy. “Nunca vamos a quedar bien con nadie, pero tenemos que comer. Ahora ya no puedo regalar mi trabajo, aparte cuesta 99 pesitos el show en preventa”.



“Muchos artistas regalamos un cachito de nuestro tiempo haciendo transmisiones y shows gratis cuando empezó la pandemia, pero hoy en día de verdad ya no podemos”.



Desde el Foro Viena, en la CDMX, hará su debut online con su show Platanito Heavy con su grupo Los Lunatics.



Prometió un espectáculo de poco más de una hora, donde incluirá pirotecnia, efectos especiales y música en vivo.



El público podrá adquirir su boleto de entrada a través de eticket Live.



Un equipo de más de 30 personas, dijo, forman parte de su producción y, como él, también se quedaron sin empleo.



“Imagínate, llevamos tres meses sin un solo show, sin un solo peso de entrada. Los sueldos siguieron, cada vez ha sido más difícil soportar esta crisis mundial. No tengo idea hacia dónde vamos, pero sí con mucho ánimo de seguir adelante, de reinventarme”, agregó.