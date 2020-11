Celebrará Emilio con trabajo llegar a la mayoría de edad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. “Es mejor pasar el cumpleaños trabajando que no trabajar”, dijo Emilio Osorio al alcanzar hoy la mayoría de edad, y se ocupará en los preparativos para sus conciertos del 11, 12 y 13 de diciembre y su posada on line, el 19 de diciembre por la plataforma de Eticket Live.







“Es un agradecimiento al público por estar ahí presente, por apoyar, pero también es para toda esa gente que la ha pasado mal en esta pandemia, a los médicos nuestros superhéroes; qué mejor que celebrar un cumpleaños, un año más de vida que agradeciendo a la gente, dando ese mil por ciento. Es posada no porque sea diferente a un concierto, sino porque tiene esa sensibilidad y ese apego con la gente que se necesita para cerrar bien el año con música”, expresó Emilio.



Estas presentaciones se realizarán en dos modalidades, presenciales y vía streaming, pero el cantante aseguró que el espectáculo es el mismo en ambos medios, con la diferencia de en los shows contará con la energía de la gente que lo acompañará. Aunque está a unos días de dichos conciertos, Emilio aún no está seguro de si tendrá invitados pero su padre, el productor Emilio Osorio, reveló que es muy posible que estén algunos miembros de la telenovela ¿Qué le Pasa a mi Familia?, como Mane de la Parra.



“Este show no trae solo las canciones navideñas, creo que lo principal es que son temas que ya conocemos, pero les vamos a meter nuestro toque; fuera de eso es para que la gente recuerde lo bonito de la Navidad, que recuerden que es Navidad es igual a amor, a familia, a paz, a esperanza, que necesitamos muchísimo hoy en día; que es igual a unión, aunque sea con sana distancia, porque es importante”.



Emilio dijo que desde que inició la pandemia, él junto con su familia decidieron no parar con su carrera artística y buscar nuevas formas para seguir trabajando, entre ellas la utilización de las plataformas digitales.



“Era importante comunicar desde el principio que no nos podíamos parar, que tus sueños desde casa se pueden hacer, que mínimo puedes seguir estudiando y seguir adelante, que siempre tener al lado a alguien o a tu familia no está de más agradecerse, entonces justo para eso es el proyecto y este evento, porque el punto principal es que mientras hagamos el concierto, la gente esté feliz y compartiendo, agradezca estar ahí y comprar un boleto y principalmente agradezca seguir unidos gracias a la música”, concluyó.