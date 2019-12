Celebrarán Navidad practicando deporte

Saltillo, Coah.- No porque sea Navidad significa que no sea día para hacer deporte y qué mejor que con la carrera Atlética Navideña Los Gatos, la cual cumple 35 años consecutivos de realizarse el 25 de diciembre.



La cita es en la colonia V. Bonfil a las 14:00 horas con las primeras salidas, en calle Principal 1125 y Prof. Guadalupe Ortiz.



El recorrido es breve, no parece mucho tramo, pero lo difícil es la subida al Cerro del Pueblo, en una pendiente que pondrá a todos a recapacitar si fue buena idea salir a correr este día.





El circuito



Son 3.5 kilómetros, es una vuelta al circuito, por las calles de la Col. Alfredo V. Bonfil, Col. Valle de las Flores Popular, colonia Mirador y escalada al Cerro del Pueblo para las categorías varonil y femenil libre.



Previo al evento importante y también como una tradición, serán las carreras infantiles repartiendo juguetes, luego la de amas de casa y finalmente la de 3.5 kilómetros.



Como premiación se dará efectivo, al primer lugar 150, al segundo 100 y al tercero 75 pesos. Habrá dos metas volantes para la rama femenil.



Las inscripciones son una hora antes de la carrera, con un costo de recuperación de 50 pesos.