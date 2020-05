Celebridades pagan fianza de arrestados por protestar en Minnessota

Escuchar Nota

#Mundo: Manifestantes se reunieron este viernes a las afueras de la sede de la cadena CNN en el centro de Atlantahttps://t.co/F9lCsFAyna — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 30, 2020

Thank you so much for showing up for our people @noname https://t.co/eK4zG8zycY — Minnesota Freedom Fund (@MNFreedomFund) May 29, 2020

Just gave $1000 to @MNFreedomFund. Celebrity accounts that follow me... match https://t.co/qMW7GnTpJs — Noname (@noname) May 28, 2020

Matched. Celebrity accounts that follow me please match and pass it on. https://t.co/riSf40ehhr pic.twitter.com/UmgLulQqIP — Jameela Jamil (@jameelajamil) May 28, 2020

This just burns. Seems to be a never ending cycle. The murderers need to be charged severely. Even in the face of death this man was given zero empathy. #RIPGeorgeFloyd #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/gyuaoC6vUh — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

Es natural desear que la vida “vuelva a la normalidad”, ya que una pandemia y una crisis económica alteran todo lo que nos rodea. Pero tenemos que recordar que para millones de estadounidenses, recibir un trato diferente debido a la raza es la norma, por trágica y dolorosa que sea.



Esto no debería ser “normal” en 2020 en Estados Unidos. No puede ser “normal”. Si queremos que nuestros hijos crezcan en una nación que esté a la altura de lo más alto, podemos y debemos ser mejores.

#Internacional: Esto fue lo que dijo el expresidente Barack Obama respecto a la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minnesota#JusticeforGeorgeFloydhttps://t.co/brSwd9uMos — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 29, 2020

Celebridades comoestánpara ayudar a pagar la fianza y “rescatar” a losEsta semana comenzó una protesta pública tras la, un hombre negro que perdió la vida después de que el ex oficial de policíase arrodilló sobre su cuello durante un arresto. Chauvin ha sido despedido y acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado , pero miles de manifestantes siguen protestando en las calles para abordar la injusticia constante que vive la comunidad afroamericana y exigir nuevas medidas.Durantes las manifestaciones se han producido varios incidentes que han derivado en, que fueron detenidos por la policía en impactantes escenas en vivo en el aire.La Minnesota Freedom Fund es una organización sin fines de lucro quebenéfica y sacar a estas personas de la cárcel.Algunos publicaron capturas de pantalla de sus donaciones en Twitter, como el raperoalentando a sus seguidores famosos a hacer lo mismo.Tweets similares han aparecido en numerosas cuentas de alto perfil, y algunos provocaron un largo hilo de respuestas de celebridades simplemente escribiendo: “match” (donación equiparada)”.Las donaciones provienen de personas como, así como de, de Parks and Recreation; el actor de los Vengadores,; La actrizy el comedianteAdemás de ofrecer donaciones,a raíz de la muerte de George Floyd.El actor de Star Wars,, dejó en claro sus opiniones cuando exigió a través de sus redes que los oficiales de policía responsables debían ser “acusados ​​severamente”.El ex presidenteemitió una larga declaración sobre el asunto, escribiendo en parte: