Celia Lora quiere un ‘retoño’ de Chumel Torres

"¿Ya vas a prestar, Chumel Torres?", o me voy a la villa. Piénsalo, tú, yo, suegro rockero y conservador", escribió.



"¿Qué esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir".



Dile que si se anima les pago viaje a Playa del Carmen.... pic.twitter.com/Qr1VS1zjr9 — Poncho (@Ponchoflores110) August 29, 2020

Ay yaaaaa plis; suban foto comiendo un elotito no hay falla en ese plan. — Chula Chola (@kutziquetzal) August 29, 2020

Vamos a tener un retoño! Nada más para chingar a ya sabes quién! @ChumelTorres sería su peor pesadilla — Celia Lora (@CeliLoraOficial) August 29, 2020

Todos esperando la respuesta de @ChumelTorres y capaz que ya está zanjado el asunto por DM — Anubisalucard89 (@alcasher89) August 30, 2020

Hace apenas unos días la modelocompartió con El Universal que su amor platónico es el deportistapero al parecer se quiere dar la oportunidad en el amor con otra persona:Obviamente los seguidores de Lora ni tardos ni perezosos emitieron su opinión y muchos celebraron que los dos pudieran tener un encuentro en donde la mayonesa, el queso y el chilito se pueda embarrar en el elote y pasear por ahí luego de haber salido de ver una película.Entre los comentarios,en donde se puede ver al padre de la anfitriona de "Acashore" hablando por teléfono mientras viaja en un avión, el usuario que utilizó la imagen escribió como si el rockero estuviera hablando con ella:A lo que otros pidieron a los dos subir fotos comiendo elotitos, ya que ese plan para encontrar el amor nunca falla.Pero la invitación no sólo fue nada máspara ir por unos "inocentes" esquites porque después Celia escribió en otro tuit donde ya se le lanzó con todo y hasta le pidio un hijo al influencer y conductor de "El pulso de la República"."¡Vamos a tener un retoño! Nada más para chingar a ya sabes quién. Chumel Torres, sería su peor pesadilla", compartió.Como se podría pensar que dicho mensaje fue también para quitarle el sueño al actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien es tema recurrente en la cuenta de Twitter de los dos famosos, quienes han dejado muy clara su postura ante cómo gobierna la nación y más en este tiempo de pandemia.El tuit de la polémica conductora sobre77 los esquites y el retoño ya tiene más de 17 mil "me gusta" y un sin fin de comentarios en donde cuestionan la sexualidad del conductor por no decir nada sobre si quiere tener un hijo con ella.