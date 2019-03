Celia Maya aclara dichos sobre parejas homoparentales

Celia Maya, aspirante a magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró en Directo con Nacho Lozano sus dichos sobre la adopción en parejas homoparentales.La candidata a la SCJN dijo que la adopción en parejas homoparentales no está tipificada como delito ni es una falta y es un derecho que tienen las personas.Es un derecho de estas personas, si ya se casaron, ya tienen un matrimonio, podrían adoptar, tranquilamente por supuesto. Por supuesto que lo reconozco”, afirmó.Reiteró que las parejas homoparentales tienen el derecho a adoptar, “pero como juzgadoras son temas difíciles y tendríamos que ver cuando fuera el caso, tendríamos que ver la situación de los niños. Y bueno, todos sabemos que hoy existe el bullying, y bueno no sé cómo van a tratar a un niño que diga: bueno mi mamá es varón y también mi papá es varón”.Yo que me puse como juzgadora a pensar en actos concretos respondí de esta manera y eso es lo que causó el conflicto. Pero como derechos y creo que así lo contesté si se revisa la grabación, dije que tenían todos los derechos pero que a veces podrían presentarse este tipo de casos. No lo debí haberlo señalado pero bueno”, señaló.Ante el cuestionamiento de si toda la sociedad no está preparada para este tipo de casos, la aspirante respondió:No y además qué bueno que existan. Porque imagínese que este tipo de situaciones han avanzado gracias a que hay grupos en la sociedad que son de avanzada y efectivamente han logrado que estas situaciones sean reconocidas y que además tienen todo el derecho a ser reconocidas", dijo.¿Cómo lo explicaré para que se entienda la aparente contradicción? Sí lo respaldo. Lo que pasa es que me compliqué la vida si es que así lo quieres ver al pensar en un hecho concreto que pudiera haber oposición. Pero esto no significa que yo haya negado su derecho y pues siempre lo he reconocido y efectivamente la Corte ya se pronunció en ese sentido”, agregó.Celia Maya comentó que estos temas originan este tipo de polémica y es difícil de explicar porque unos están contentos y otros no.Soy una mujer que piensa que los gobiernos deben de tener un enfoque social, es decir, pensar más en resolver los problemas de las colectividades que dejar así cada quien como era en la otra mentalidad que ahora se está tratando de dejar atrás, que del neoliberalismo en donde sobresalen los que pueden producir más, los que tienen mayores oportunidades. Sino que debemos de buscar que haya mayores oportunidades. Entonces desde ese punto pues me considero de izquierda. Si hubiera otro concepto de lo que es izquierda tendríamos que decir al tratarlo y entonces yo le diría: “entonces no soy o si soy de izquierda”.Las sociedades van cambiando por la evolución natural y se van aceptando situaciones. Pero por ejemplo, en estas situaciones de grupos que han sido minoritarios pues se tienen que resolver desde la ley, porque cuesta trabajo que todos los acepten. No podemos someter a la cuestión de las mayorías los derechos de los grupos minoritarios porque si no, nunca pasarían. Tiene que, desde la ley, resolverse”.