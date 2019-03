Celulares de origen asiático, los favoritos de los mexicanos

Además, la plataforma de comercio electrónico señaló en Google el Samsung Galaxy S10 ha sido el producto más buscado entre los tres nuevos equipos, mientras que en Linio las búsquedas fueron 64 por ciento más que el s9 y 73 por ciento más que los últimos iPhone.De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el mercado en México parece tener mayor predilección por los dispositivos inteligentes provenientes de Asia.Y es que Corea del Sur es el país que mayor huella de mercado tiene en México, pues tan solo en el segundo trimestre del año pasado 34.4 por ciento de los smartphones en México es de la marca surcoreana Samsung.En ese lapso, registró un crecimiento de dos puntos porcentuales en su participación de mercado con respecto al cierre de 2017, para refrendarse como el fabricante número uno en México.LG ocupó el segundo lugar, al contabilizar 13.3 por ciento del total del mercado, seguido Huawei y ZTE, que ostentaron 8.9 por ciento de la participación de mercado dividida en 6.6 y 2.3 por ciento, respectivamente.La consultora señaló que por la nacionalidad de la marca de equipos preferidos por el consumidor mexicano se encuentra Apple, fabricante de Estados Unidos, ya que contó en ese trimestre con mayor participación de mercado con un total de 11.9 por ciento entre los dispositivos en operación.Enseguida se encontraba Motorola al tener una participación de mercado de 9.7 por ciento, y esto se debió a que ha enfocado sus esfuerzos en llevar a los usuarios dispositivos con características premium a precios asequibles.Los más de 20 fabricantes de smartphones con presencia en México siguen redefiniendo sus estrategias comerciales frente a los más de 100 millones de mexicanos que, de acuerdo con The CIU, renuevan sus dispositivos cada dos años.