¡Cenan pollito! Consigue el Saltillo FC una valiosa victoria

Saltillo, Coah.- Una pifia del cancerbero visitante abrió la puerta para que el Saltillo FC obtuviera su segunda victoria consecutiva, luego se derrotar a los Tecos FC por 1-0, en duelo correspondiente a la Jornada 18 de la Liga Premier Serie A.



Fue al minuto 32, cuando Christian Urbina sacó un disparo en los linderos del área, el cual se desvió en una pierna defensora para quedar a placer del portero rival, sin embargo, este no pudo controlar la de gajos, mandándola al fondo de su propia puerta.



En la parte complementaria, el Saltillo FC tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, pero el travesaño negó el segundo tanto de los locales.



El equipo visitante no se rindió e intento hacerle daño a los saltillenses, sin embargo, no pudieron concretar ninguna acción de peligro, por lo que los de casa se llevaron la victoria.



Poco a poco



Con este resultado, los pupilos de Francisco Gamboa rompieron una racha de tres partidos sin conocer la victoria en casa, ya que no ganaban desde que golearan al Atlético Bahia.



Con dos triunfos, el Saltillo FC buscará enracharse y subir posiciones en el Grupo 1, cuando se vea las caras ante los Cimarrones de Sonora el próximo jueves 30 de enero en condición de visitante.