Censo ‘casa por casa’ para damnificados en Tabasco, prevé AMLO

“Para decirles a los paisanos que no están solos, que estamos haciendo todo lo posible para apoyarlos”.

“Aquí lo hemos visto, de cuánto dinero se utilizaba. Había la práctica que inmediatamente se solicitaba que se declarara una emergencia porque eso implicaba comprar sin control enseres y equipos a precios elevadísimos.

“Tenemos afortunadamente recursos, no hace falta ese fideicomiso o ese fondo especial para que se robaron dinero”.

El presidenteinformó hoy quey dijo que el plan para atender la emergencia y solucionar de raíz la causa de las inundaciones tendrá cuatro etapas.Una de las causas de esos desastres, señaló en la conferencia matutina, es el, según los convenios firmados con anterioridad.Dijo que apenas pase la emergencia, porque todavía ayer se estaba trasladando gente a albergues,, ya sin ese “hoyo negro” que era el Fideicomiso para Desastres Naturales (Fonden) El mandatario informó que sostendrá una reunión este medio día con integrantes de su gabinete y con los gobernadores de Tabasco y Chiapas para delinear este plan integral.Primero, dijo, se van a. Las dragas serán operadas por la Secretaría de Marina.Lo segundo, indicó, será el control de las cuatro presas de la región, a fin de que en los meses de lluvia permanezcan los vasos vacíos, los embalses, “para no tener que desfogar con urgencia en temporada de lluvia y evitar estos mil 200 metros cúbicos por segundo, tener más control, y es equilibrar la protección civil con la generación de energía eléctrica”.En ese punto señaló que actualmenteDijo que las turbinas de la paraestatal sólo se utilizan cuando hay una reducción de energía a nivel nacional.“Todo eso lo vamos a arreglar”, prometió el mandatario.El tercer punto esReiteró que en Tabasco no había llovido de esta forma desde hace medio siglo, en una planicie donde hay incluso regiones por debajo del nivel del mar. No obstante prometió a sus paisanos que llegará la ayuda y el plan integral.Mencionó que “hay toda una campaña en medios de comunicación e incluso periodistas que no nos ven con buenos ojos se van a ir a Tabasco a hacer reportajes para que la gente nos cuestione, nos critique, nos exija o manifieste que no estamos haciendo nada, están muy desesperados nuestros adversarios pero tenemos la conciencia tranquila”.Yo – añadió- tengo un tribunal que me juzga y es mi conciencia. Si no tuviera mi conciencia tranquila no podría gobernar, ni descansar, ni dormir.Anunció que todos los apoyos se entregarán de manera directa porque “el famoso Fonden era un hoyo negro de corrupción” Señaló que hay denuncias en la fiscalía general de cómo manejaban ese fideicomiso para desastres naturales.Hay proveedores todavía enjuiciados de esa época. Ya no es así. Ahora cada dependencia maneja su presupuesto, no es el Fonden, es todo el presupuesto, todo lo que tengamos”, indicó.Destacó que afortunadamente “tenemos finanzas públicas sanas” para ayudar al pueblo, a quienes están padeciendo una desgracia.Precisó en ese punto que las dragas las va a manejar Marina; el control de las presas, Conagua y CFE, y si es necesario,, un responsable, un especialista que con los técnicos decida a partir de que vamos a definir lo que se conoce como el uso de un caudal ecológico y de protección civil desde angostura, pasando por Peñitas, Chicoasén y Malpaso.En el caso de infraestructura, es Román Meyer, los cárcamos, el bombeo, la pavimentación de las calles, la vivienda, y el bienestar es el programa integral a toda la gente.En el caso de los afectados, informó el Presidente, vamos a hablar de tres etapas: lo primero esLo primero es eso que se tengan refugios suficientes, que no falten los medicamentos; señaló que ha habido mucha solidaridad de otros estados y ahora del extranjero, y se está atendiendo a la gente.Esto al mismo tiempo de que se hace todo lo que se puede para evitar que afecten más las inundaciones.Por ejemplo, creo que fue eficaz el haber decidido desfogar la presa poco a poco, en el último reporte ya hay una extracción de mil 200 metros cúbicos por segundo y llegó estar dos horas a 2 mil 100 metros. Afortunadamente ya no está lloviendo y el caso de la presa está controlado.