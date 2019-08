Centro comercial ofrece por error celulares a menos de 10 pesos

Una tienda departamental de Sonora puso en venta diversos teléfonos celulares a un precio de entre los seis y ocho pesos, esto debido a un error de etiquetación.Dicho error surgió de que, en lugar de tener la coma para separar la denominaciones de miles, tenía un punto, lo cual indica, en apariencia, que se trataba del precio en pesos, más centavos.Debido a lo anterior, el cliente tomó fotografías a las supuestas promociones de los dispositivos electrónicos con el descuento y pidió hablar con la gerente de la tienda.“Hablé con la gerente y ella fue la que me ofreció un descuento, el cual no quise aceptar porque no se me hace justo. Me quería descontar 30 por ciento de descuento en cada celular, pero le dije que no porque tiene que respetar el precio que está marcando, porque es mi derecho, yo soy el consumidor”, afirmó el cliente.Cabe mencionar que este tipo de error ha sido muy común en diferentes lugares y, en otras ocasiones, la Profeco ha terminado a favor de los usuarios. Sin embargo, hasta el momento, no se sabe cuál fue el desenlace de este hecho.