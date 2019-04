Centro de Salud en General Cepeda atiende a población

Tras realizarse un recorrido por las instalaciones del Centro de Salud General Cepeda se constató que este opera con normalidad y se dio a conocer por parte del personal que se encuentra con servicio a la población las 24 horas, inclusive en días festivos.El Director del centro, Ricardo García Guerra, dijo que adicionalmente dicha unidad de salud tiene a su disposición para traslados dos ambulancias, una de ellas entregada el año pasado por la presente administración estatal que viene a fortalecer el servicio de atención de urgencias médicas.Informó que normalmente se encuentran de dos a tres médicos, pero durante el período vacional se mantendrán las guardias para garantizar la atención de la población.García Guerra mencionó que gracias al apoyo del Secretario de Salud se revisa constantemente el abasto de medicamentos de este centro que actualmente se encuentra en el 50 por ciento.Ayer la menor Mayté Guadalupe Nájera Ramírez, representante deGeneral Cepeda, representante en el evento de “Niños y Niñas Difusoras 2019” ganadora y quien representará a Coahuila aseguró que los centros de salud de al menos la localidad donde habita, carecen de herramientas necesarias, así que en una emergencia se tienen que trasladar a Saltillo a los pacientes, lo cual genera un trayecto de 60 kilómetros, pero en el caso de los niños que viven en ejidos la situación es peor.El Dr. Garcia Guerra menciono que respeta las declaraciones de la menor, solo que dijo que para las emergencias se tienen las ambulancias, además de el centro tiene horarios definidos, no como en el Seguro Social, donde por su normatividad tienen que sus horarios y sus dias establecidos, en la Secretaría de Salud, no, atendemos todos los días.“Hacemos recorridos frecuentemente para verificar que preste un servicio adecuado a las familias del municipio de General Cepeda” agregó.Enfatizó que al igual que los centros de salud de la región, cuenta con el apoyo de médicos pasantes que proceden de diversas instituciones de educación supe.“La indicación es clara, siempre tiene que haber personal con disponibilidad para ofrecer consultas, entre otras” apuntó.Además esta unidad en particular, tiene un área de urgencias que mantiene una comunicación constates con el Hospital General de Saltillo.