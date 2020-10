Centros comerciales y outlets en McAllen para el Black Friday

Escuchar Nota

Ver esta publicación en Instagram agassi Una publicación compartida por chan choi (@agassi_clothing) el 16 de Dic de 2019 a las 4:19 PST

McAllen es una de las ciudades top en Estados Unidos para hacer compras de lujo y calidad con un bajo presupuesto.Y es quepor ajustarse a todo tipo de presupuestos.Ya sea para hacer compras de navidad, del Black Friday o simplemente para que renueves tu guardarropa, a continuación te dejamos con algunas opciones de centros comerciales, también conocidos como malls, y outlets en la ciudad texana.Es considerado como uno de los destinos comerciales más importantes de la ciudad. Ofrece más de 180 tiendas minoristas especializadas que incluyen marcas asequibles y de lujo comoademás de una gran oferta de restaurantes, bares, cafeterías y espacios de descanso.Abre de lunes a sábado de 11 am a 7 pm, domingos de 12 pm a 6 pm.Propiedad del conglomerado Simon y hermana de La Plaza, Valle Vista y Río Grande Premium, el centro comercial techado cuenta con 82 tiendas famosas comoAbre de lunes a sábado de 10 am a 7pm y los domingos de 12 pm a 6 pm.Ubicado junto al Centro de Convenciones de McAllen, el centro comercial al aire libre tiene una gran oferta para toda la familia de tiendas especializadas, restaurantes y entretenimiento.Entre sus tiendas estrellas destacanLas tiendas suelen abrir a partir de las 10 am hasta las 7 y 9 de la noche.El centro comercial presume de tener grandes locales especializados para todo tipo de necesidad como Academy,Los locales están abiertos de lunes a domingo de 11 am a 7 pm.Presume de tener un conjunto de tiendas y locales que cubren diversas necesidades, desde ropa, zapatos, artículos para mascotas, salones de belleza y tecnología.Algunas de las tiendas son, y más. Para un día de compras completo en el lugar, cuenta con restaurantes, bares y áreas de descanso.Conocido como Outlets McAllen, se ubica en Mercedes, Texas y es popular por tener grandes descuentos en zapatos, ropa y accesorios, principalmente. Presume de albergar más de 140 tiendas comoEstá abierto todos los días de 11 am a 8 pm.