Centros Teletón atenderán a infectados de Covid-19

“23 de sus instalaciones se puedan reconvertir para atender de conformidad con las prioridades que marque cada gobernador; el IMSS, el ISSSTE, el Insabi y Salud que ha promovido este convenio”.

"Ellos son, los donadores, los que hacen realidad este ofrecimiento al país".

"Es momento de sumar y de ser solidarios. Es por ello que ofrecemos a la presidencia de la República nuestra infraestructura pra contribuir a las soluciones de los objetivos sanitarios nacionales".

El presidenteanunció que se llegó a un acuerdo con laparaque se vive en México.En su conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario indicó que la fundación, encabezada por, dio muestra del humanismo que se debe tener desde lo privado y lo público para atender al coronavirus.López Obrador confirmó el acuerdo con Teletón, informe al que se sumó, titular de la Secretaría de Salud.El canciller mexicanose encargó de presentar los alcances del convenio firmado entre el patronato del Teletón y el gobierno federal, señalando queDurante la conferencia, representantes del gobierno federal firmaron el acuerdo con el titular de la fundación, Fernando Landeros, y destacó queDurante su intervención, Landeros dio a conocer los nombres de los, entre los cuales se cuentan Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa; Alejandro Vargas, de MVS; Juan Francisco Ealy Ortiz, de El Universal; Carlos Slim, de Grupo Carso, y Alejandro Ramírez, de Cinepolis.Sin embargo, Landeros reconoció que en, unos 2A finales de abril, Teletón dio a conocer el ofrecimiento de sus instalaciones al Gobierno de México, las cuales cuentan con• CRIT Coahuila se convierte en un centro ambulatorio de toma de pruebas Covid-19 .• CRIT Chiapas se reconvierte centro de atención psicológica post Covid-19.• CRIT Durango se reconvierte centro de consulta externa para diagnostico de Covid-19.• CRIT Tlalnepantla se reconvierte en hospital con 158 camas para pacientes no Covid-19, listo para recibir pacientes.• CRIT Hidalgo se reconvierte en hospital no Covid-19.• CRIT Guadalajara se reconvierte en centro de atención respiratoria.• CRIT Michoacán se reconvierte centro de consulta externa para pacientes no Covid-19.• CRIT Sonora se reconvierte en centro operativa de vigilancia epidemiológica.• CRIT Veracruz, se reconvierte en centro de atención médica no extendida para pacientes no graves post Covid-19.• CRIT de La Paz, Baja California, se reconvierte en hospital de atención temprana para pacientes Covid-19.• CRIT CdMx se reconvierte en hospital de atención temprana para Covid-19 con síntomas leves.• CRIT Guanajuato se reconvierte en hospital de atención temprana.• CRIT Guerrero se reconvierte hospital con 60 camas para pacientes no Covid-19.• CRIT Cd Neza se reconvierte en centro de atención temprana para Covid.• CRIT Oaxaca se reconvierte en hospital infantil no Covid.• CRIT Puebla se reconvierte en hospital para pacientes leves no Covid.